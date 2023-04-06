حجازي وطارق حامد يقودان اتحاد جدة لمعادلة برشلونة والأهلي في رقم خاص

يواصل أحمد حجازي قائد اتحاد جدة تألقه في قيادة فريقه للخروج بشباك نظيفة في أكثر من مباراة بالدوري السعودي، مما جعل فريقه يتساوى مع برشلونة والأهلي في رقم خاص.

مرمى اتحاد جدة استقبل 7 أهداف فقط في أول 22 مباراة كأفضل خط دفاع في تاريخ الدوري السعودي الذي انطلق عام 2008، حسب جريدة الشرق الأوسط.

متفوقاً على الهلال الذي دخل مرماه 9 أهداف في أول 22 جولة خلال موسم 2009.

يذكر أن أفضل خط دفاع في تاريخ الدوري السعودي لا يزال مسجلا باسم دفاع الهلال الذي استقبل 6 أهداف فقط في 22 مباراة، توج بها بطلا لنسخة 1990.

وتساوى الاتحاد في هذا الإنجاز مع رقم آخر صنع عالميا في الدوريات الأوروبية هذا الموسم، حيث استقبلت شباك برشلونة 7 أهداف في أول 22 جولة ببطولة الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.

علماً بأن شباك البلوجرانا استقبلت 9 أهداف بعد مرور 27 جولة إلى الآن.

وعلى مستوى الدوريات العربية، استقبلت شباك الأهلي 7 أهداف حتى الآن في الدوري المصري مثل دفاعات النمور، لكن الفارق أن المارد الأحمر لعب 18 مباراة فقط في بطولة الدوري.

وأصبح البرازيلي مارسيلو جروهي حارس الإتي هو الأعلى من حيث الشباك النظيفة بـ15 مباراة هذا الموسم، وبفارق 4 مباريات عن أقرب ملاحقيه، عبد الله المعيوف حارس الهلال بالرقم 11.

ويعتمد المدرب البرتغالي نونو سانتو على خط دفاع قوي بقيادة أحمد حجازي وأحمد شراحيلي.

ولم يكتف سانتو بتقوية الخط الخلفي فقط، بل اعتمد باستمرار على ثنائي الوسط طارق حامد والبرازيلي برونو هنريكي، فالأول يدافع ويغطي المناطق الخلفية جيدا، بينما يزيد الآخر هجوميا.

اتحاد جدة وصل إلى النقطة 53 في صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة عن النصر.