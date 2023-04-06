صلاح يغيب عن تدريب ليفربول

غاب محمد صلاح نجم ليفربول عن مران فريقه يوم الخميس.

ولم يظهر الدولي المصري في تدريب يوم الخميس، وهو أول تدريب يخوضه الفريق منذ مباراته تشيلسي يوم الثلاثاء.

لاعبو ليفربول كانوا في راحة من التدريبات يوم الأربعاء، وقد يكون الغياب عن مران الخميس بسبب كدمة بسيطة أو ما شابه.

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال يوم الأحد ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

صلاح شارك كبديل في لقاء تشيلسي في النصف ساعة الأخيرة من اللقاء.

وذلك بعدما شارك لمدة 70 دقيقة أمام مانشستر سيتي يوم السبت الماضي، عقب العودة من فترة التوقف الدولي.

ولم يعلن ليفربول سبب غياب صلاح عن المران الجماعي ليوم الخميس.

تدريب الخميس شهد غياب ديوجو جوتا وجو جوميز أيضا.

فيما عاد فيرجيل فان دايك والغائب منذ فبراير تياجو ألكانتار للتدريبات الجماعية، وأدى نابي كيتا بعض التدريبات الفردية.

صلاح هو هداف ليفربول في الموسم الحالي بكل المسابقات.

إذ سجل 23 هدفا خلال 41 مباراة لعبها هذا الموسم.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 295 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 179 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.