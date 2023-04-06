صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في مارس من رابطة المحترفين

الخميس، 06 أبريل 2023 - 15:29

كتب : FilGoal

ليفربول - ريال مدريد - محمد صلاح

ترشح محمد صلاح نجم ليفربول لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر مارس الماضي، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

تم اختيار صلاح في القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في الشهر حسب تصويت الجماهير التي تقدمها رابطة المحترفين.

وينافس صلاح على الجائزة كل من: أليكساندر إيزاك "نيوكاسل" وتايرون مينجز "أستون فيلا" وبوكايو ساكا وجابرييل مارتنيلي "أرسنال" وسولي مارش "برايتون".

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وسجل مهاجم ليفربول 3 أهداف في الدوري خلال شهر مارس، وهي الأهداف التي جعلته يصبح أفضل هداف في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي.

كما صنع صلاح هدفين خلال مارس، وكلاهما جاء في الفوز 7-0 على مانشستر يونايتد بملعب أنفيلد.

قبل أيام، لم ينجح صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة الدوري التي فاز بها بوكايو ساكا جناح أرسنال.

وتفوق اللاعب الإنجليزي في سباق الفوز بالجائزة على كل من محمد صلاح "ليفربول" وأليكساندر إيزاك "نيوكاسل" وأليكسيس ماك أليستر "برايتون" وتايرون مينجز "أستون فيلا" ولياندرو تروسارد "أرسنال".

وأصبحت جائزة لاعب الشهر هي الأولى للاعب الإنجليزي صاحب الـ21 عاما.

وفاز ساكا بالجائزة بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين في أربع مباريات شارك فيها رفقة أرسنال في الدوري الإنجليزي في الشهر الماضي.

وساهم مجهود ساكا في قيادة أرسنال للفوز في كل المباريات الأربعة.

وأصبح ساكا هو ثاني لاعب يفوز بالجائزة من أرسنال خلال الموسم الجاري بعد مارتن أوديجارد الذي حصل عليها في شهري نوفمبر/ ديسمبر بعد توقف المسابقة بسبب كأس العالم 2022.

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