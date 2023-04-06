مؤتمر لامبارد الأول: أحتاج لإيجاد ماونت أولا.. وهذه رسالتي لمن عارض عودتي

تحدث فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الجديد في بداية ولايته الثانية مع البلوز، وذلك في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن تعيينه بصورة مؤقتة لنهاية الموسم.

وإليكم ما جاء في المؤتمر الصحفي:

شعور العودة

كان قرارا سهلا بالنسبة لي فهو فريقي. أنا أيضا شخص عملي للغاية. لقد سرت في طريق مختلف منذ رحيلي عن تشيلسي ولكن للعودة حين يُطلب مني ذلك.

لدي الاعتقاد بقدرتي على المساعدة إلى نهاية الموسم، وسعيد بهذه الفرصة.

لدي فهم جيد لوضع القائمة وأرض التدريبات والملعب والجماهير وسأقدم أفضل ما أملك.

فكرت بالأمر هذا الصباح كثيرا مع الطاقم المساعد. أعرف أين أريد الذهاب، بفضل برونو (المدرب المؤقت في المباراة الماضية) وجراهام بوتر (المدرب السابق).

أحيانا لا تسير الأمور بالشكل الصحيح ولكن بوضوح أعرف ما هي فكرتي.

فرصة الاستمرار بعد نهاية الموسم

روبرتو دي ماتيو (بطل دوري أبطال أوروبا 2012 مع تشيلسي من موقع المدرب المؤقت) قدم عملا مذهلا للبقاء ولكنه وقت مختلف من تاريخ النادي.

أتوقع هذه الأسئلة ولكن المهم بالنسبة لي هو أداء العمل نفسه.

شاهدت مباراة الثلاثاء (0-0 أمام ليفربول). هناك الكثير من الموهبة في القائمة وأتطلع للعمل معهم.

قائمة كبيرة وأزمة تهديف

الكل يظهر بشكل جيد في التدريبات والطبيعة التنافسية ستظهر في المباريات. على صعيد التسجيل لا يوجد مدرب عبقري يمكنه شرح ذلك.

كل ما سأفعله هو العمل والتكرار والتحدث مع اللاعبين. لحسن الحظ هذا كان جزءا هاما من طريقة لعبي، إنها فقط مسألة توجيه الكرات في الاتجاه الصحيح.

ميسون ماونت

لا أعرف الكثير عن وضعه الحالي وسيكون من الخاطئ أن أتحدث. لقد كان جيدا طوال الوقت معي، وكذلك ريس جيمس وتامي أبراهام وفيكايو توموري، كان من الرائع أن أراهم جميعا يخطون خطواتهم الكبيرة.

أنا بحاجة لإيجاد ماونت وأعرف ما سأحصل عليه منه، أنا فقط أريده أن يؤدي في الملعب وأتطلع للحديث معه.

الهدف

نهدف لزرع أقصى مستوى ممكن من الثقة ونريد الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات. المباريات الكبيرة قادمة ولذلك يجب أن نتحلى بالثقة في اللاعبين وهذا ما سأخبرهم به اليوم.

لدينا فرصة في دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد فريق عملاق ومذهل، ولا أريد أن أندفع للجنون بالحديث عن النهائي، بل

أريد أخذ الأمور خطوة تلو الأخرى.

رسالة للجماهير

أنا ممتن لهؤلاء الذين سعدوا بعودتي. أما هؤلاء الذين لم تسعدهم، فيمكنهم أن يعرفوا أني سأعمل بأقصى جهد لأمنحهم فريقا يفخرون به.

لست بحاجة للحديث كثيرا عن علاقتي مع جماهير تشيلسي، فقد كانوا داعمي الأكبر وأنا ممتن لهم إلى الأبد.

حجم التحدي

التحدي كبير. هذا ليس عالمي الخاص، بل كل مدرب سيعيش في هذا العالم. أنا مستعد للعمل على هذا التحدي، ولدي فكرة واضحة عما أريد فعله.

وضع تشيلسي مفاجئ؟

لا أعتقد أن كرة القدم يمكنها أن تفاجئك بهذا الشكل لأن الدوري الإنجليزي تنافسي للغاية، ولا أعتقد أني في موقف تعليق على أسباب ذلك، بل يجب أن أعمل على تحريك الأشياء لاتجاه أكثر إيجابية.

لقد كان هناك تغيرا وتحولا والكثير من المواهب الجدد في القائمة، وهذه الأشياء تتطلب الوقت والكل سيحاول العمل في الاتجاه الصحيح.

هل ظننت أنك ستعود؟

لم أكن لأفكر بأني لن أعود إلى هذا المنصب أبدا، فأنا شخص واثق وأريد العمل بجدية وفهم اللعبة. الأمر ليس وكأن هناك عمل لم يتم إنهاؤه، بل أنا في فترة مختلفة

وأريد أن ألعب بأفضل شكل ممكن. وصف الأمر بـ "العمل غير المنتهي" يبدو كفيلم في هوليوود.

وأعلن تشيلسي الإنجليزي عن عودة لاعبه ومدربه السابق فرانك لامبارد مرة أخرى في منصب المدير الفني المؤقت إلى نهاية الموسم.

وقال مالكا النادي تود بويلي وبغداد إقبالي في رسالة مشتركة عبر الموقع الرسمي:

نحن سعداء بالترحيب بفرانك مرة أخرى في ستامفورد بريدج. فرانك أحد أعضاء صالة المشاهير في الدوري الإنجليزي الممتاز وأسطورة لهذا النادي.

نحن نواصل عمليتنا لإيجاد مدرب دائم. نريد أن نمنح هذا النادي خطة واضحة ومستقرة لما تبقى من الموسم، ونريد أن نمنح أنفسنا فرصة للنجاح وفرانك يملك كل المقومات اللازمة لقيادتنا نحو خط النهاية.

لدينا مباراة هامة أمام ولفرهامبتون يوم السبت ثم سنوجه أنظارنا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

سنقدم كل دعمنا لفرانك ونهدف لأفضل ناتج ممكن من المباريات المتبقية.

ويتواجد أشلي كول وجو إدواردز وكريس جونز ضمن الطاقم الفني، وقد عملوا جميعا مع لامبارد في ولايته الأولى، وكذلك في إيفرتون.

وبذلك يعود لامبارد لتدريب تشيلسي بعد عامين من إقالته، حيث تولى قيادته بين يوليو 2019 ويناير 2021.

رحل نجم الوسط السابق وأتى توماس توخيل لخلافته، ثم أقيل الأخير وتولى مدرب برايتون السابق جراهام بوتر المهمة بدلا منه بعد 6 جولات من الموسم الحالي.

اتجه لامبارد -44 عاما- لتدريب إيفرتون، والذي أقيل منه أيضا في يناير الماضي.

ويعود الإنجليزي الدولي السابق بعد إقالة بوتر يوم الإثنين الماضي، إثر الخسارة أمام أستون فيلا بهدفين دون رد.

ويطارد تشيلسي عدة مدربين لبداية الموسم المقبل، ليس منهم روبرتو دي زيربي مدرب برايتون الحالي بحسب "ذا أثليتك".

قائمة المرشحين تضم يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ السابق، ولويس إنريكي مدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، وماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنام وباريس سان جيرمان السابق، ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي الحالي.

ويلعب تشيلسي مباراته القادمة ضد ولفرهامبتون يوم السبت 8 أبريل، قبل مواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن لامبارد في ولايته الأولى لعب 84 مباراة، فاز في 44 وتعادل في 15 وخسر 25، وسجل الفريق معه 171 هدفا وتلقى 11