الولاية الثانية.. لامبارد مدرب تشيلسي لنهاية الموسم

أعلن تشيلسي الإنجليزي عن عودة لاعبه ومدربه السابق فرانك لامبارد مرة أخرى في منصب المدير الفني المؤقت إلى نهاية الموسم.

وقال مالكا النادي تود بويلي وبغداد إقبالي في رسالة مشتركة عبر الموقع الرسمي:

نحن سعداء بالترحيب بفرانك مرة أخرى في ستامفورد بريدج. فرانك أحد أعضاء صالة المشاهير في الدوري الإنجليزي الممتاز وأسطورة لهذا النادي.

نحن نواصل عمليتنا لإيجاد مدرب دائم. نريد أن نمنح هذا النادي خطة واضحة ومستقرة لما تبقى من الموسم، ونريد أن نمنح أنفسنا فرصة للنجاح وفرانك يملك كل المقومات اللازمة لقيادتنا نحو خط النهاية.

لدينا مباراة هامة أمام ولفرهامبتون يوم السبت ثم سنوجه أنظارنا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

سنقدم كل دعمنا لفرانك ونهدف لأفضل ناتج ممكن من المباريات المتبقية.

ويتواجد أشلي كول وجو إدواردز وكريس جونز ضمن الطاقم الفني، وقد عملوا جميعا مع لامبارد في ولايته الأولى، وكذلك في إيفرتون.

وبذلك يعود لامبارد لتدريب تشيلسي بعد عامين من إقالته، حيث تولى قيادته بين يوليو 2019 ويناير 2021.

رحل نجم الوسط السابق وأتى توماس توخيل لخلافته، ثم أقيل الأخير وتولى مدرب برايتون السابق جراهام بوتر المهمة بدلا منه بعد 6 جولات من الموسم الحالي.

اتجه لامبارد -44 عاما- لتدريب إيفرتون، والذي أقيل منه أيضا في يناير الماضي.

ويعود الإنجليزي الدولي السابق بعد إقالة بوتر يوم الإثنين الماضي، إثر الخسارة أمام أستون فيلا بهدفين دون رد.

ويطارد تشيلسي عدة مدربين لبداية الموسم المقبل، ليس منهم روبرتو دي زيربي مدرب برايتون الحالي بحسب "ذا أثليتك".

قائمة المرشحين تضم يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ السابق، ولويس إنريكي مدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، وماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنام وباريس سان جيرمان السابق، ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي الحالي.

ويلعب تشيلسي مباراته القادمة ضد ولفرهامبتون يوم السبت 8 أبريل، قبل مواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن لامبارد في ولايته الأولى لعب 84 مباراة، فاز في 44 وتعادل في 15 وخسر 25، وسجل الفريق معه 171 هدفا وتلقى 11