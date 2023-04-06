خبر في الجول - الشناوي جاهز لمواجهة بيراميدز.. وبرنامج خاص لتجهيز ثلاثي الأهلي

علم FilGoal.com أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي جاهز لمواجهة بيراميدز المقبلة في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.

وكان الشناوي يعاني من إجهاد عضلي، ونال راحته وحصل على الاستشفاء اللازم وبالتالي سيكون جاهزا للمباراة.

ويواصل طاهر محمد طاهر جناح الفريق جلسات العلاج الطبيعي، حيث سيخضع لاختبار طبي يحدد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

كما علم FilGoal.com أن علي معلول ومحمد عبد المنعم وعمرو السولية يخضعون لبرنامج استشفاء خاص من أجل تجهيزهم بدنيا بالشكل المناسب للمباراة.

فيما لا يزال محمود متولي مدافع الفريق في مراحل التأهيل بعد الإصابة، ومن الصعب لحاقه بالمباراة.

ويحاول الأهلي حصد اللقب الـ38 له في كأس مصر، والذي توج به لآخر مرة في موسم 2019-2020 على حساب طلائع الجيش.

ويسعى بيراميدز لتحقيق أول بطولة في تاريخه في النهائي الثالث له بشكل عام، حيث سبق له أن خسر نهائي كأس مصر موسم 2018-2019أمام الزمالك ونهائي الكونفدرالية الإفريقية 2019-2020 أمام نهضة بركان.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف دون مقابل.

على الجانب الآخر، تخطى بيراميدز نظيره الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 10 إبريل الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويلعب الفائز من المباراة ضد الزمالك في كأس السوبر.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز في مواجهة الدور الأول بين الفريقين في الدوري هذا الموسم بثلاثة أهداف دون مقابل.

ورفض اتحاد الكرة في وقت سابق طلب بيراميدز باستقدام طاقم تحكيم أجنبيلمباراته أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

وجدد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز طلب ناديه بضرورة استقدام طاقم تحكيم أجنبيلنهائي كأس مصر ضد الأهلي.