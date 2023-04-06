"تلاعُب" صلاح بـ ليساندرو يحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول

حصد هدف كودي جاكبو في مانشستر يونايتد، جائزة هدف الشهر في ليفربول.

وفاز هدف ليفربول الثالث في شباك مانشستر يونايتد بالمباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الإنجليزي يوم 5 مارس الماضي، بأعلى تصويت بين الجماهير.

وسُجل الهدف بواسطة جاكبو، لكنه جاء بعد مراوغة عبقرية من محمد صلاح للأرجنتيني ليساندرو مارتينيز على الجهة اليمنى.

صلاح نفسه نافس على الجائزة بهدفيه في شباك يونايتد ذلك اليوم، لكنه اكتفى بالمركزين الثاني والرابع.

فيما احتل جاكبو نفسه المركز الثالث بهدفه في نفس المباراة، واكتملت المراكز الخمس الأولى بهدف روبيرتو فيرمينو السابع للريدز في تلك الأمسية التاريخية.

Our @EASPORTS Goal of the Month for March…Cody’s delightful dink 😍 Some let off in the Kop as well. pic.twitter.com/m0PKaiop4O — Liverpool FC (@LFC) April 6, 2023

واحتل المركز السادس هدف داروين نونييز الرأسي في المباراة أمام يونايتد كذلك.

فيما جاءت المراكز من السابع حتى العاشر لأهداف من مباريات فريق السيدات وفرق الشباب والناشئين.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.

وودع ليفربول دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر أمام ريال مدريد، كما خرج من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام برايتون.