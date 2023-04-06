"تلاعُب" صلاح بـ ليساندرو يحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول

الخميس، 06 أبريل 2023 - 13:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليساندرو مارتينيز

حصد هدف كودي جاكبو في مانشستر يونايتد، جائزة هدف الشهر في ليفربول.

وفاز هدف ليفربول الثالث في شباك مانشستر يونايتد بالمباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الإنجليزي يوم 5 مارس الماضي، بأعلى تصويت بين الجماهير.

وسُجل الهدف بواسطة جاكبو، لكنه جاء بعد مراوغة عبقرية من محمد صلاح للأرجنتيني ليساندرو مارتينيز على الجهة اليمنى.

صلاح نفسه نافس على الجائزة بهدفيه في شباك يونايتد ذلك اليوم، لكنه اكتفى بالمركزين الثاني والرابع.

فيما احتل جاكبو نفسه المركز الثالث بهدفه في نفس المباراة، واكتملت المراكز الخمس الأولى بهدف روبيرتو فيرمينو السابع للريدز في تلك الأمسية التاريخية.

واحتل المركز السادس هدف داروين نونييز الرأسي في المباراة أمام يونايتد كذلك.

فيما جاءت المراكز من السابع حتى العاشر لأهداف من مباريات فريق السيدات وفرق الشباب والناشئين.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.

وودع ليفربول دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر أمام ريال مدريد، كما خرج من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام برايتون.

مانشستر يونايتد ليفربول صلاح
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