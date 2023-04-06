جمال علام: اتحاد الكرة لا يتربص بـ الزمالك.. وهذه حقيقة عقوبة كهربا

الخميس، 06 أبريل 2023 - 12:25

كتب : FilGoal

هدف محمود عبد المنعم كهربا مع الأهلي ضد الهلال

نفى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ما يتردد عن التربص بنادي الزمالك والتعنت في قرار قيد لاعبيه.

كما شدد علام على عدم وجود خلاف شخصي مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال علام عبر صدى البلد: "أزمة قيد لاعبي الزمالك؟ البعض تصور أن الموضوع شخصي لكن ذلك لم يحدث. الزمالك لم يسدد رسوم القيد وبعد العودة للجنة التظلمات أقرت قيد اللاعبين واتحاد الكرة احترم القرار. لا توجد مشاكل شخصية مع رئيس نادي الزمالك. كنا بحاجة للحصول على أموال نقدية أو شيكات مقبولة الدفع".

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وأضاف "لا توجد انتماءات في اتحاد الكرة نحن نعمل بحيادية تامة. قابلت أمير مرتضى منصور وهو من عرض تسوية المديونيات وجدولتها خلال الفترة المقبلة قبل القيد في الصيف المقبل. لا نتربص بنادي الزمالك ونتمنى تحسين أوضاع جميع الأندية".

وترددت أنباء عن وجود خلاف شخصي بين علام ورئيس الزمالك تسبب في تعطيل قيد الثلاثي محمود شبانة وأحمد بلحاج وناصر منسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قبل حل الأمر.

عقوبة كهربا

وعن حقيقة صدور قرار بتوقيع عقوبة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي على خلفية أحداث مباراة فريقه ضد الزمالك أوضح " عقوبة كهربا بعد شكوى الزمالك؟ لجنة الانضباط هي المسؤول الأول والأخير عن القرار دون تدخل من الاتحاد المصري لكرة القدم. لم يصدر قرار في الأمر من الأساس وفي حال صدور أي قرار سيتم الإعلان عنه على الفور".

وواصل "هدفنا تطوير الكرة المصرية والعلاقة ممتازة مع رابطة الأندية وأتمنى أن يكون لها تواجد أكبر خاصة في مسؤولية تسويق المباريات. لا يوجد صراع لسحب الصلاحيات من اتحاد الكرة فاللائحة واضحة والاختصاصات واضحة".

وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وقت سابق عن تقدمه بشكوى ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي بسبب مشاركته مع الفريق في مباراتي سموحة في نصف نهائي كأس مصر 2022 والزمالك في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

الأهلي الزمالك الدوري المصري جمال علام
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