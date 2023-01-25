كهربا يحضر تحقيق لجنة الانضباط بعد شكوى الزمالك

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 14:38

كتب : FilGoal

كهربا يحتفل بهدفه في الزمالك

حضر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي لجلسة الإستماع بلجنة الانضباط باتحاد الكرة بعد شكوى نادي الزمالك.

وتواجد اللاعب برفقة محمد عثمان المستشار القانوني في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وقت سابق عن تقدمه بشكوى ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي بسبب مشاركته مع الفريق في مباراتي سموحة في نصف نهائي كأس مصر 2022 والزمالك في الدوري المصري.

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وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه يوم الأحد: "تقدمنا بشكوى ضد كهربا لأنه وجه شتائم لجمهور الزمالك".

وأضاف "قدمنا شكوى أخرى لأنه شارك في المباريات مع الأهلي وهو موقوف وهارب من الزمالك".

وحصل FilGoal.com نسخة من شكوى الزمالك ضد لاتحاد الكرة ضد كهربا والتي سيتم تحويلها للفيفا.

وجاء نص الشكوى كالتالي:

المطالبة بإستمرار إيقاف اللاعب لحين سداد الغرامة والفوائد المستحقة حتى تاريخه.

اعتبار النادي الأهلي مهزوما في مباراتي سموحة بكأس مصر واعتباره مهزوما في مباراته مع نادي الزمالك، نظرا لاشراكه اللاعب وهو موقوف محليا ودوليا في المباراتين بسبب عدم سداد الغرامة الموقعة عليه مع الفائدة حتى هذه اللحظة حيث أن حكم المحكمة الرياضية منحته ستة أشهر للسداد وإلا يستمر ايقافه كما تنص لائحة انتقالات اللاعبين بالفيفا.

لائحة الانتقالات بالفيفا المادة 24/8 تنص على أن الإيقاف يجدد تلقائيا ولا يجوز إشراك اللاعب في أي مباراة قبل سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك، وأن الأهلي أشركه في مباريات رسمية متحديا قرار المحكمة الرياضية الدولية، بمشاركته دون أن يسدد هذه الغرامة ولا الفائدة>

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وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد عرض الشكوى صباح اليوم الثلاثاء عبر قناة النادي.

وشارك كهربا مع الأهلي في مباراتين بعد انتهاء فترة إيقافه ضد كل من سموحة والزمالك وتمكن من التسجيل في المباراتين.

الأهلي لجنة الانضباط الدوري المصري كهربا
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