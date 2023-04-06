أثليتك: تشيلسي يتوصل لاتفاق مع لامبارد

الخميس، 06 أبريل 2023 - 10:54

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد - تشيلسي وليفربول

توصل نادي تشيلسي لاتفاق مع لاعبه ومدربه السابق فرانك لامبارد، يتولى بمقتضاه قيادة الفريق مؤقتا إلى نهاية الموسم.

جاء ذلك بحسب ما ذكره موقع "ذا أثليتك"، بعد تواجد لامبارد في مباراة الفريق الماضية أمام ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويتواجد أشلي كول وجو إدواردز وكريس جونز ضمن الطاقم الفني، وقد عملوا جميعا مع لامبارد في ولايته الأولى، وكذلك في إيفرتون.

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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن لامبارد سيقود مرانه الأول اليوم، وسيتواجد على مقعده داخل الملعب في المباراة القادمة أمام ولفرهامبتون.

وبذلك يعود لامبارد لتدريب تشيلسي بعد عامين من إقالته، حيث تولى قيادته بين يوليو 2019 ويناير 2021.

رحل نجم الوسط السابق وأتى توماس توخيل لخلافته، ثم أقيل الأخير وتولى مدرب برايتون السابق جراهام بوتر المهمة بدلا منه بعد 6 جولات من الموسم الحالي.

اتجه لامبارد -44 عاما- لتدريب إيفرتون، والذي أقيل منه أيضا في يناير الماضي.

ويعود الإنجليزي الدولي السابق بعد إقالة بوتر يوم الإثنين الماضي، إثر الخسارة أمام أستون فيلا بهدفين دون رد.

ويطارد تشيلسي عدة مدربين لبداية الموسم المقبل، ليس منهم روبرتو دي زيربي مدرب برايتون الحالي بحسب "ذا أثليتك".

قائمة المرشحين تضم يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ السابق، ولويس إنريكي مدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، وماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنام وباريس سان جيرمان السابق، ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي الحالي.

ويلعب تشيلسي مباراته القادمة ضد ولفرهامبتون يوم السبت 8 أبريل، قبل مواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن لامبارد في ولايته الأولى لعب 84 مباراة، فاز في 44 وتعادل في 15 وخسر 25، وسجل الفريق معه 171 هدفا وتلقى 116.

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