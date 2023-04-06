رئيس الرجاء: لقاء الأهلي نهائي مبكر في الأبطال.. وأتمنى وجود حياد تحكيمي

الخميس، 06 أبريل 2023 - 01:55

كتب : FilGoal

الرجاء المغربي

وصف عزيز البداروي رئيس نادي الرجاء المغربي أن مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بمثابة نهائي مبكر.

وأسفرت مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا عن اصطدام الأهلي بفريق الرجاء في ربع النهائي بمواجهة مكررة من النسخة الماضية.

وقال رئيس الرجاء المغربي عبر قناة المحور: "القرعة أسفرت عن نهائي مبكر، الأهلي يمتلك تاريخا في دوري الأبطال وكذلك الرجاء".

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وأضاف "مباراة ربع النهائي هي نهائي مبكر، الرجاء أظهر قوة في الأدوار التمهيدية وحقق أرقاما قياسية في دور المجموعات، الأقوى دفاعيا وهجوميا، وحمزة خابا يتصدر ترتيب الهدافين، كلها حسابات تُترك جانبا على مستوى الأدوار الإقصائية، الجاهزية الفنية هي من ستحسم المتأهل".

وأوضح "أتصور أن الفائز من تلك المباراة سيكون حاضرا في النهائي".

وشدد "الأهلي تأهل بصعوبة كبيرة وحل وصيفا لصنداونز لكن ذلك لا يقلل من شأن الأهلي كفريق قوي، الأجدر هو من سيتأهل ونريد أن تكون المواجهة احتفالية رياضية سواء في مصر والمغرب".

وأكمل "أتمنى أن يكون هناك حياد تحكيمي في المباراة وأن يكون الفائز هو الأجدر بالتأهل".

وتابع "أتوقع تأهل صنداونز والوداد للدور المقبل".

وأتم "شاهدنا عودة وتألق محمود عبد المنعم كهربا، تابعت مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، واللاعب عاد من بعيد بعد الإصابة والمشاكل التي مر بها".

ويقام ذهاب ربع النهائي في الأبطال في يومي 21 و22 أبريل على ملاعب الفرق المذكورة أولا، بينما يُلعب الإياب في يومي 28 و29 أبريل على ملاعب الفرق المذكورة ثانيا.

وجاءت قرعة ربع النهائي كالآتي:

سيمبا التنزاني× الوداد المغربي (المباراة رقم 1)

الأهلي المصري × الرجاء المغربي (المباراة رقم 2)

شباب بلوزداد الجزائري × صنداونز الجنوب إفريقي (المباراة رقم 3)

شبيبة القبائل الجزائري × الترجي التونسي (المباراة رقم 4)

نصف النهائي:

الفائز من "شبيبة القبائل × الترجي" X الفائز من "الأهلي × الرجاء"

الفائز من "سيمبا × الوداد" X الفائز من "شباب بلوزداد × صنداونز"

الدور نصف النهائي فيبدأ في يومي 12 و13 مايو ذهابا، ثم يُقام الإياب في يومي 19 و20 مايو.

وبذلك حال تأهل الأهلي سيلعب مباراة إياب نصف النهائي ضد الفائز من شبيبة القبائل والترجي على ملعبه باستاد القاهرة.

النهائي:

نصف النهائي الأول × نصف النهائي الثاني

ويُلعب ذهاب الدور النهائي في 2 يونيو 2023، وإيابه في 9 يونيو.

وحال تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية سيلعب الذهاب على ملعبه باستاد القاهرة بينما الإياب خارج ملعبه.

وكان الأهلي قد وصل إلى نهائي بطولة إفريقيا في الثلاث نسخ الأخيرة من البطولة.

وحقق الأهلي اللقب نسختي 2020 و2021 على حساب الزمالك وكايزر تشيفز بينما حصد وصافة النسخة الأخيرة أمام الوداد.

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