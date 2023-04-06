مجموعة الزمالك - البطولة العربية.. المنستيري يضع قدما في الدور الثاني برباعية ضد فحمان

انتصر الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-0 على فحمان اليمني في ذهاب الدور الأول من البطولة العربية.

ويتأهل الفائز من مباريات الدور الأول والثاني إلى دور المجموعات حيث المجموعة الثالثة والتي تضم الزمالك والنصر السعودي.

وأقيمت المباراة على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وتقدم المنستيري بهدف في الدقيقة 40 عن طريق أبو بكر تراوري.

وبعد مرور ساعة على بداية اللقاء أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني للضيف التونسي.

وفي الدقيقتين 71 و82 سجل إدريس المحيرصي ثنائية لتصبح النتيجة 4-0 للمنستيري.

وسيلتقي الفريقان مجددا في 12 أبريل الجاري على ملعب مصطفى جنات في تونس لخوض مباراة الإياب.

وفي حال تأهل المنستيري للدور المقبل سيواجه المحرق البحريني الذي أطاح بـ السيب العماني.

ووصل فحمان للدور الأول من الدور التمهيدي على حساب هورسيد الصومالي بالفوز بنتيجة 3-0.