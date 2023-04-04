طريق الزمالك - المحرق يطيح بـ السيب في كأس العرب بعد ريمونتادا غير مكتملة

تأهل المحرق البحريني إلى الدور التمهيدي الثاني بفوزه على السيب العماني بركلات الجزاء الترجيحية.

وأنهى السيب الوقت الأصلي من المباراة فائزًا بنتيجة 2-0، ليعادل نتيجة مباراة الذهاب التي فاز بها المحرق 2-0 أيضًا.

ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح ويفوز المحرق 5-4 في مسقط.

وسجّل عبد العزيز المقبالي ثنائية السيب في الدقيقتين 43 و79، لكنهما لم يكونا كافيين لتحقيق التأهل.

ويلعب المحرق أمام الفائز من فحمان اليمني والاتحاد المنستيري التونسي.

وتقام مباراة الذهاب بين فحمان والاتحاد المنستيري غدًا الأربعاء، ثم يلتقيان إيابًا يوم 12 أبريل.

ويستقر الفائز من هذا الطريق في المجموعة الثالثة التي تضم الزمالك والنصر السعودي.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، فاز الوحدة الإماراتي على مضيفه البرج اللبناني بثلاثة أهداف دون رد في ملعب آل نهيان بإمارة أبو ظبي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس العرب للأندية.

ليضع الوحدة قدمًا في الدور التمهيدي الثاني قبل مباراة الإياب في نفس الملعب يوم السبت المقبل.

وتقدّم الوحدة بعد مرور 16 دقيقة برأسية المدافع التونسي علاء الدين زهير.

ثم أضاف البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب وست بروميتش والهلال السابق، هدفًا ثانيًا في الدقيقة 29 بتسديدة جميلة من ركلة حرة.

ثم اختتم عبد الله الكربي الثلاثية في الدقيقة 35 في متابعة لتصدي حارس المرمى.

[video:1]

وشهد الشوط الثاني دخول المخضرم إسماعيل مطر قائد الوحدة دون تغيير في النتيجة.

ويلتقي الفائز مع المنتصر من الجيش الملكي المغربي واتحاد طرابلس الليبي.

وفاز الجيش الملكي ذهابًا في ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ويقام الإياب يوم الأربعاء 12 أبريل.

وينضم المتأهل من تلك الفرق الأربعة إلى المجموعة الخامسة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري، والرجاء البيضاوي المغربي، وأحد أندية الكويت الكويتي، ونواذيبو الموريتاني، وشباب الأردن.