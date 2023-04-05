3 نقاط مهمة.. يونايتد يعبر برينتفورد بصعوبة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 23:04

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد وبرينتفورد

فاز مانشستر يونايتد على ضيفه برينتفورد بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد.

واستضاف يونايتد منافسه برينتفورد في إطار الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

سجل ماركوس راشفورد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

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بتلك النتيجة وصل رصيد يونايتد لـ53 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بفارق الأهداف عن نيوكاسل الثالث.

ويبتعد يونايتد عن ملاحقه توتنام بفارق ثلاث نقاط وللشياطين الحُمر لقاء أٌقل.

أما برينتفورد فتجمد رصيده عند 43 نقطة يحتل بهم المركز التاسع بفارق الأهداف ولقاء أكثر من ليفربول الذي يأتي ثامنا.

وبفضل هدفه، وصل عدد أهداف راشفود خلال الموسم الجاري في ملعب أولد ترافورد إلى 19 وهو أعلى رقم يتحقق من بين لاعبي الفريق منذ وأين روني في موسم 2011-2012.

كما أن ذلك الهدف جعل راشفورد يتساوى مع أسطورة يونايتد أندي كول بـ121 هدف لكل منهما.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بسيطرة وحماس من لاعبي يونايتد بهدف تعويض هزيمتهم في المباراة الماضية ضد نيوكاسل.

ولكن ما عاب سيطرة يونايتد على الكرة هو عدم قدرته على خلق فرص خطيرة على مرمى برينتفورد.

وفي الدقيقة 21 أتيحت أول فرصة حقيقية وسدد سكوت مكتوميناي كرة قوية مرت أعلى المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 27 أرسل أنتوني تمريرة طولية وهيأها مارسيل سابيتزر برأسه إلى راشفورد الذي أطلق تسديدة قوية بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

وسدد أنتوني كرة مقوسة لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

وأطلق جادون سانشو تسديدة قوية لكن شتتها الدفاع.

هدأت المباراة كثيرا بعد ذلك وانحصر اللعب في وسط الملعب وغابت الخطورة عن كلا الفريقين.

لكن في الدقيقة 67 أطلق كيفن شايد تسديدة قوية تصدى لها ديفيد دي خيا.

وسدد إيفان توني كرة ساقطة من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت لخارج الملعب.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز صعب ليونايتد بهدف دون رد.

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