انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1) - (0) برينتفورد.. انتصار صعب

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 20:26

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد وبرينتفورد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وبرينتفورد التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز يونايتد بهدف دون رد.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق81: تسديدة من فريد من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى المرمى.

ق78: يونايتد مازال متقدما في النتيجة.

ق67: كيفن شايد يطلق تسديدة قوية لكن دي خيا كان لها بالمرصاد.

ق60: مازال يونايتد متقدما في النتيجة بهدف دون رد وهدوء في مجريات المباراة.

انطلاق الشوط الثاني.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق40: تسديدة من راشفورد ارتطمت بالدفاع ومرت لركلة ركنية.

ق28: جووووووووووووول أووووووووووول ليونايتد عن طرق راشفورد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق24: تسديدة مقوسة من أنتوني مرت بجوار المرمى بقليل.

ق21: تسديدة من مكتوميناي مرت لخارج الملعب.

ق19: تسديدة من سابيتزر ارتطمت بالحائط البشري ومرت لخارج الملعب دون خطورة.

ق18: ركلة حرة ليونايتد من على حدود منطقة الجزاء.

ق12: سيطرة من لاعبي يونايتد على الكرة لكن دون خطورة على المرمى حتى الآن.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي برينتفورد
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