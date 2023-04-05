تشكيل مانشستر - راشفورد مهاجم.. واستمرار ثنائية مكتومناي وسابيتزر أمام برينتفورد

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 20:02

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

قرر الهولندي إريك تين هاج إبقاء مهاجمه فاوت فيجورست على مقاعد البدلاء ليبدأ جادون سانشو أساسيا في تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برينتفورد على ملعب أولد ترافورد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ويغيب عن مانشستر يونايتد البرازيلي كاسيميرو بسبب الإيقاف.

ولم يسجل مانشستر يونايتد أي هدف في الدوري الإنجليزي خلال آخر ثلاث مباريات، وحصد نقطة واحدة فقط.

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وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - ليساندرو مارتينيز - رافائيل فاران - ديوجو دالوت

خط الوسط: سكوت مكتومناي - مارسيل سابيتزر

أمامهما: جادون سانشو - برونو فيرنانديز - أنتوني

خط الهجوم: ماركوس راشفورد

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس للدوري برصيد 50 نقطة، بفارق الأهداف عن توتنام الرابع (مع مباراتين أقل للشياطين الحمر) ونيوكاسل.

على الجانب الآخر، يحتل برينتفورد المركز التاسع برصيد 43 نقطة.

مانشستر يونايتد برينتفورد الدوري الإنجليزي
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