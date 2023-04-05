مدرب خاص للتهديف.. كيف توهج واتكينس مع أستون فيلا بعد كأس العالم

لم يعد أولي واتكينس قابلا للإيقاف بعد العودة من توقف كأس العالم، سجل أمام الكبار وحطم بعض الأرقام.

سجل واتكينس أمام ليفربول ومانشستر ستي وأرسنال وتشيلسي، وسجل في خمس مباريات متتالية ليكون أول من يصل لهذا الرقم في تاريخ النادي.

خارج الأرض أيضا برز تألقه بالتسجيل في خمس مباريات متتالية ليكون أول من يفعلها في الدوري الإنجليزي منذ سيرجيو أجويرو في 2017.

تسعة أهداف وتمريرتين حاسمتين لواتكينس في 14 مباراة بعد توقف كأس العالم.

إجمالي مساهمات واتكينس في الدوري وصل إلى 15 مساهمة (10 أهداف - 5 تمريرات حاسمة) في 27 مباراة، مقابل 13 مساهمة (11 هدفا - تمريرتان حاسمتان) في 35 مباراة الموسم الماضي.

أحد أسباب تطور واتكينس في تسجيل الأهداف هو استعانته بمدرب خاص لتطوير التسديد وإنهاء الفرص على المرمى.

استعان واتكينس بالسيد سكوت شيكيلداي لتطوير قدراته التهديفية قبل بداية الموسم الحالي، وخاض معه بعض التدريبات بشكل منفرد.

تواصل FilGoal.com مع السيد سكوت شيكيلداي للحديث حول كواليس تدريب واتكينس.

وقال شيكيلداي في تصريحات لـFilGoal.com: "أنا مدرب متخصص في مساعدة اللاعبين على تحسين الإنهاء على المرمى، وأعمل على جميع جوانب تسجيل الأهداف. بعض التفاصيل التي أعمل عليها هي الوعي بالمكان واللمسة الأولى وتقنية تسديد الكرة وخيارات التسديد والتسديد بشكل صحيح بكلا القدمين".

وأضاف "أعتقد أن أولي كان رائعا هذا الموسم وسجل في بعض المباريات الكبيرة ضد مانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي. سيكون من غير العدل القول أن العمل الذي قمنا به هو سبب أداء أولي بشكل جيد فهو يعمل بجد في ناديه، ولديه بعض المدربين الرائعين، لكني أود أن أعتقد أن عملي لعب دورا صغيرا".

وتابع "التدريب مع أولي رائعا، فهو يعمل بجد، كان العمل هو تكرار التسديد من زوايا مختلفة في منطقة الجزاء وحولها وبعض التسديدات في وجود مدافع والبعض الآخر بشكل حر. تستغرق الحصة التدريبية حوالي ساعة واحدة وذلك بسبب التكرار والشدة العالية للتدريب فهي أيضا تعتمد على اللياقة البدنية".

وواصل "يتطلب العمل معه التنسيق مع الطاقم التدريبي، والنادي وافق بالفعل. نخوض تدريباتنا على الملعب الخاص بالنادي".

واستطرد "أستخدم حراس المرمى في بعض التدريبات، حيث يمكننا حينها العمل على اختيار التسديد بناء على مواقف وسلوكيات حراس المرمى، لكني أستخدم أيضا الحواجز المربوطة في المرمى خلال التدريبات".

وأجاب عن سؤال هل تمت محاكاة هدف واتكينس في مانشستر سيتي قبل تسجيله قائلا: "لم نحاك هذه اللعبة بالذات، لكن عملنا على طريقة وزاوية التسديد بنفس الطريقة في الهدف. أقوم بتدريب جميع اللاعبين الذين أعمل معهم على التسديد من تلك الزاوية على أمل أن نخلق عادات طبيعية للاعبين في التسديد".

وأتم عن اللاعبين الذين يعمل معهم "إنه أمر صعب فهناك الكثير، والبعض يريد عدم الكشف عن هويته، لكن اثنين من الشخصيات البارزة التي أحب العمل معها هما أولي واتكينس وهارفي إليوت لاعب ليفربول".