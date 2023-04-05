عودة الوحش.. هالاند يشارك في تدريبات مانشستر سيتي

عاد النرويجي إرلينج هالاند إلى تدريبات مانشستر سيتي استعدادا لمواجهة ساوثامبتون في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وغاب هالاند عن مواجهتي منتخب بلاده النرويج ضد إسبانيا وجورجيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024 بسبب إصابة في الفخذ أمام بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولم يعد هالاند في الموعد، ليغيب عن مواجهة ليفربول في الجولة 29 من الدوري بعد نهاية التوقف الدولي.

وتواجد هداف الدوري الإنجليزي في تدريبات مانشستر سيتي اليوم الأربعاء.

وينتظر مانشستر سيتي مواجهة صعبة أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

A familiar face returns to training! 😅 pic.twitter.com/PHwfKqoyiB — Manchester City (@ManCity) April 5, 2023

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني للدوري الإنجليزي برصيد 64 بقارق ثماني نقاط عن أرسنال مع مباراة أقل لرجال بيب جوارديولا.

يذكر أن هالاند سجل 42 هدفا وصنع خمسة آخرين في 37 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الحالي بجميع المسابقات.