عودة الوحش.. هالاند يشارك في تدريبات مانشستر سيتي

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 16:02

كتب : FilGoal

هالاند يتألق أمام لايبزج

عاد النرويجي إرلينج هالاند إلى تدريبات مانشستر سيتي استعدادا لمواجهة ساوثامبتون في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وغاب هالاند عن مواجهتي منتخب بلاده النرويج ضد إسبانيا وجورجيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024 بسبب إصابة في الفخذ أمام بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولم يعد هالاند في الموعد، ليغيب عن مواجهة ليفربول في الجولة 29 من الدوري بعد نهاية التوقف الدولي.

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وتواجد هداف الدوري الإنجليزي في تدريبات مانشستر سيتي اليوم الأربعاء.

وينتظر مانشستر سيتي مواجهة صعبة أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني للدوري الإنجليزي برصيد 64 بقارق ثماني نقاط عن أرسنال مع مباراة أقل لرجال بيب جوارديولا.

يذكر أن هالاند سجل 42 هدفا وصنع خمسة آخرين في 37 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الحالي بجميع المسابقات.

الدوري الإنجليزي هالاند هالاند - مانشستر سيتي
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