نوتنجهام ينفي إقالة ستيف كوبر من تدريب الفريق

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 15:20

كتب : FilGoal

ستيف كوبر مدرب نوتنجهام فورتس

نفى نادي نوتنجهام فورتس نية ملاك النادي والإدارة لإقالة ستيف كوبر مدرب الفريق خلال الفترة الحالية.

وكانت بعض الشائعات قد أشارت إلى أن النادي يرغب في إقالة كوبر بسبب سوء النتائج.

وجاء بيان نوتنجهام كالتالي:

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"لا أحد ينكر أن النادي في موقف صعب في الدوري الإنجليزي لكننا نرغب في إنهاء التكهنات والتقارير الكاذبة في الوسائل الإعلام لتأكيد أن ستيف كوبر لا يزال مدربنا في نوتنجهام فورست".

"جميعنا نشعر بخيبة الأمل بسبب الأداء خلال الفترة الأخيرة ومن الواضح أن الفريق بحاجة إلى الكثير من العمل الجاد الذي يتعين لمعالجة هذا الأمر بشكل عاجل".

"الآن هو الوقت المناسب لكل شخص مرتبط بنادينا من ملاك إلى مجلس إدارة ومشجعين ومدربين ولاعبين أن نتحدث جميعا للقتال من أجل مكانتنا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

"لا يمكن أن يكون هناك وقت للإلهاء والتكهنات والشائعات وهذا الوقت فقط يجب أن يكون للعمل الجاد والتصميم والالتزام من ستيف واللاعبين لتحقيق النتائج التي نحتاجها وبالطبع الدعم الدائم من جماهير نوتنجهام فورست".

ولم يحقق نوتنجهام أي فوز خلال المباريات الثمانية الأخيرة وخلالهم تعادل الفريق في 3 مباريات وخسر في 5.

الفوز الأخير لنوتنجهام فورست كان في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي على ليدز يونايتد بهدف دون مقابل يوم 5 فبراير الماضي.

ويحتل نوتنجهام المركز الـ 17 في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن بورنموث صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

نوتنجهام فورست ستيف كوبر
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