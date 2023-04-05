خبر في الجول – الزمالك يعقد اجتماعا لمناقشة خسارة المصري.. وملف هيرليتش

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا مساء اليوم الأربعاء لمناقشة عدد من الملفات عقب الخسارة من المصري.

وفاز المصري على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22 من الدوري المصري على ملعب برج العرب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس إدارة الزمالك سيناقش أسباب الخسارة من المصري في مسابقة الدوري.

كما سيناقش مجلس إدارة الزمالك آخر تطورات ملعب التعاقد مع المدرب الألماني هايكو هيرليتش.

وعلم FilGoal.com أن المدرب الألماني وصل إلى مصر أمس الثلاثاء، وذلك لعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن هايكو هيرليتش أصبح الأقرب لتدريب الزمالك وأن حسم التعاقد معه سيكون خلال ساعات.

وانعقدت اللجنة الفنية لاختيار مدرب الزمالك يوم الجمعة الماضي واستقرت على اسم هايكو هيرليتش وترى أنه المدرب الأنسب لقيادة الأبيض في الفترة المقبلة.

خــــــبر في الـــجول 📢 وصول هايكو هيرليتش إلى القاهرة استعدادا لإتمام تعاقده لتدريب نادي الزمالك ⚪✍️ pic.twitter.com/z50jyNCEea — FilGoal (@FilGoal) April 4, 2023

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كيف يلعب هيرليتش مدرب الزمالك المنتظر

هايكو هيرليتش البالغ من العمر 51 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 2007 مع منتخب ألمانيا تحت 17 سنة.

ثم تولى تدريب منتخب ألمانيا للشباب في 2009، وبعدما تولى تدريب فريق بوخوم وأونترهاخينج ويان ريجنسبورج وباير ليفركوزن.

وكانت آخر محطة تدريبية له في 2021 مع فريق أوجسبورج الألماني.

وكان الزمالك أعلن رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وتولى أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي مهمة تدريب الزمالك بشكل مؤقت أمام البنك الأهلي في كأس الرابطة، وضد المريخ السوداني في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا والمصري في مسابقة الدوري.

وسبق وأعلن جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة الزمالك عدة قرارات من مرتضى منصور رئيس النادي عقب الخسارة من المصري في الجولة 22 من الدوري.

وقال جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة الزمالك عبر قناة النادي: "مرتضى منصور رئيس الزمالك أبلغني بعدة قرارات بعد الخسارة من المصري وهي: تجميد 4 لاعبين وخصم 30% من إجمالي عقودهم و25% من عقودهم الخاصة بالموسم الحالي".

وأضاف "وقرر رئيس النادي أيضا الاستغناء عن خدمات الجهاز الفني الحالي للفريق الكروي بالكامل".

ولم يُحدد عبد الحميد أسماء الرباعي الذي تعرض للتجميد وخصم المستحقات.

وتوقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس، ودون فوز للمباراة الثالثة على التوالي.

فيما ارتقى المصري بفوزه الثالث على التوالي للمركز السابع برصيد 31 نقطة.