بين 4-2-3-1 و3-4-2-1.. كيف يلعب هيرليتش مدرب الزمالك المنتظر

يقترب الألماني هايكو هيرليتش من تدريب الزمالك وفقا لما علمه FilGoal.com. حيث استقرت اللجنة عليه ولا تزال المفاوضات مستمرة.

هايكو هيرليتش -51 عاما- هو الأقرب لخلافة البرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي رحل عن الزمالك بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

من هو وكيف يلعب؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه..

ألمانيا وحسب

لا يملك الرجل أي تجربة خارج حدود ألمانيا، حيث بدأ بقيادة فريق بوروسيا دورتموند تحت 19 عاما بعد اعتزاله.

هيرليتش استمر مع الفرق الأصغر، بقيادة منتخب ألمانيا تحت 17 عاما، ثم تحت 19 عاما، قبل أن يبدأ تجربته الأولى مع نادي بوخوم في أكتوبر 2009.

تجربة استمرت لمدة 22 مباراة وانتهت في أبريل 2010، ليتجه إلى فرق أقل مثل أونترهاتشينج ويان ريجينسبيرج، اللذان توسطهما فريق بايرن ميونيخ تحت 17 عاما.

المحطة الأبرز في مسيرته كانت باير ليفركوزن، الذي تولى قيادته لقرابة موسم ونصف، بين يوليو 2017 وديسمبر 2018، والتي استمرت لمدة 64 مباراة.

أما آخر مهامه التدريبية فكانت في أوجسبورج بين مارس 2020 وأبريل 2021، واستمرت لمدة 42 مباراة.

خططه المفضلة

المعلومات العامة عن أسلوب هايكو هيرليتش تشير إلى تفضيله للاعتماد على الضغط العالي والسيطرة على الكرة بتنوع بين الاستحواذ واللعب المباشر، مع محاولة اللعب باتساع رقعة يحرص على قرب اللاعبين من بعضهم البعض.

ومن تتبع كامل مسيرته، يبدو جليا أن الرسم التكتيكي المفضل له هو 4-2-3-1.

بالنظر إلى الفرق الثلاثة الأولى في الدوري الألماني التي أدارها، يظهر الرجل تفضيلا لهذا الرسم، ومرونة كبرى في مختلف تفريعاته.

في ولايته الأولى مع بوخوم لم تكن 4-2-3-1 هي الغالبة، بل 4-4-2 بثنائي في الوسط وجناحين، ولم يعتمد أي رسم مختلف عن الدفاع الرباعي.

بوخوم (22 مباراة):

4-4-2 العادية (12 مرة)

4-2-3-1 (7 مرات)

4-4-1-1 (مرتين)

4-4-2 الماسية (مرة واحدة)

أما مع باير ليفركوزن ازداد تعلقه برسمه المفضل، الذي استخدمه في قرابة نصف مباريات تلك الولاية (34 مباراة).

كما اعتمد هيرليتش على عدة تفريعات مشابهة، مثل 4-4-2 بثنائي الوسط (5 مباريات) و4-4-1-1 (مباراة واحدة).

وظهر معه الدفاع الثلاثي والخماسي لأول مرة، في 16 مباراة كان لـ 3-4-2-1 نصيب الأسد منها بـ 10 مباريات.

باير ليفركوزن (64 مباراة):

4-2-3-1 (34 مرة)

3-4-2-1 (10 مرات)

4-3-3 (7 مرات)

4-4-2 العادية (5 مرات)

3-4-3 (3 مرات)

4-4-2 الماسية (مرة واحدة)

4-4-1-1 (مرة واحدة)

5-4-1 (مرة واحدة)

3-5-2 (مرة واحدة)

5-3-2 (مرة واحدة)

في أوجسبورج استمر إخلاص هيرليتش لـ 4-2-3-1 في قرابة نصف مباريات ولايته أيضا (20 مباراة)، كما لجأ لـ 4-4-2 في 12 مرة، ويُضاف إليها 4-5-1 أيضا في مباراة واحدة.

الدفاع الثلاثي والخماسي نال 9 مباريات، بـ 3-4-3 في 4 مباريات، و3-4-2-1 في 3 مباريات.

أوجسبورج (42 مباراة):

4-2-3-1 (20 مرة)

4-4-2 العادية (12 مرة)

3-4-3 (4 مرات)

3-4-2-1 (3 مرات)

3-5-2 (مرة واحدة)

5-4-1 (مرة واحدة)

4-5-1 (مرة واحدة)

ماذا لو؟

4-2-3-1 بالنسبة للزمالك تعني دورا أكبر للوافد الجديد أحمد بلحاج، فهو من يجيد مركز صانع الألعاب في القائمة الحالية في ظل إعارة يوسف أوباما إلى الحزم السعودي.

أما 4-4-2 فقد تعني ثنائية هجومية سواء بين اثنين من الرباعي سيف الجزيري وناصر منسي وأحمد بلحاج وسامسون أكينيولا، ولكنها قد تعني المزيد من الأدوار الدفاعية للأجنحة.

الدفاع الثلاثي أمر اعتاده لاعبو الزمالك خلال تواجد المدرب السابق جوسفالدو فيريرا، الذي تحول إليه ثم عاد منه إلى الدفاع الرباعي لاحقا.

وحين يتحول هيرليتش إلى دفاع ثلاثي، فإن 3-4-2-1 هي الشكل المفضل له..

هذا قد يعني أننا سنشاهد ثلاثي دفاعي سيتم اختياره بين محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني ومحمود شبانة كأبرز الخيارات المتاحة حاليا، بالإضافة إلى حمزة المثلوثي الذي يجيد اللعب كظهير وقلب دفاع ثالث.

على طرفي الوسط تتواجد عدة خيارات، أبرزها عمر جابر وسيد عبد الله يمينا، وأحمد فتوح وعبد الله جمعة يسارا.

في الوسط بعد رحيل إمام عاشور يتواجد عمرو السيسي ومحمد أشرف روقا وسيف فاروق جعفر ونبيل عماد.

على طرفي الهجوم سيتواجد اثنين من أحمد سيد زيزو وشيكابالا وأحمد بلحاج ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه، تحت الجزيري أو منسي أو سامسون.