قائد ليفربول: لقاء أرسنال فرصة لإظهار ومضات التألق التي قدمناها هذا الموسم

يعتقد جوردن هندرسون قائد ليفربول أن مباراة أرسنال هي فرصة لإظهار تألق فريقه الذي ظهر في مباريات قليلة هذا الموسم من الدوري الإنجليزي.

ليفربول يعيش كابوس 3 مباريات قوية في الدوري خلال أسبوع، فقد واجه مانشستر سيتي السبت ثم تشيلسي الثلاثاء، خارج ملعبه، قبل أن يستقبل أرسنال الأحد المقبل.

وقال هندرسون عن فرصة إنهاء ليفربول للموسم بشكل جيد: "هذا هو الهدف وهذه هي الفرصة التي أمامنا الآن".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يبدأ كل شيء من خلال رغبة قوية كالتي أظهرناها أمام تشيلسي، وأن نلتزم بالدفاع عن بعضنا البعض".

وأكمل "بالطبع هناك أشياء نحتاج إلى تحسينها إذا أردنا الفوز بالمباريات في المستقبل، خاصة المباراة التالية أمام فريق متألق مثل أرسنال".

وشدد قائد ليفربول "مباراتنا ضد أرسنال المتصدر فرصة أخرى لمحاولة إظهار الومضات التي أظهرناها هذا الموسم".

وأردف "كان هناك ومضات من التألق في مستوياتنا على مدار الموسم ولكن ليست بالقدر الكافي. لم يكن هناك استمرارية في التألق، وهناك الكثير من الأسباب المختلفة لذلك. لا أعتقد أن هناك سببًا واحدًا يمكنك أن تقول عنه (هذا كل شيء)".

وأتم "يجب أن نستمر في القتال، نعم لم يكن الأمر رائعًا هذا الموسم، ولكن علينا مواصلة القتال حتى النهاية ونرى إلى أن سنصل".

بعد التعادل السلبي مع تشيلسي، وصل رصيد ليفربول لـ43 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب بعدما خاض 28 مباراة.

ويبتعد ليفربول عن المركز الرابع بفارق 7 نقاط ومباراة أكثر من خصمه توتنام.

واستضاف تشيلسي منافسه ليفربول في لقاء مؤجل من ثامن جولات الدوري الإنجليزي انتهى بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح فيها كبديل في الشوط الثاني بدلا من روبرتو فيرمينو في الدقيقة 65.

كما شهدت المباراة تسجيل تشيلسي لهدفين عن طريق ريس جيمس وكاي هافيرتز ولكن تم إلغائهما بداعي التسلل ولمسة يد على التوالي.

وأصبحت تلك المباراة هي الرابعة على التوالي بين الفريقين الذي تنتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكانت المباراة الأخيرة التي شهدت تسجيل أهدافا بينهما أقيمت في الدوري الإنجليزي في الثاني من شهر يناير من عام 2022، وانتهت آنذاك بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وخلال آخر ست مباريات جمعت الفريقين لم يستطع أي منهما الفوز وانتهوا جميعا بالتعادل.

لكن تضمن تلك التعادلات فوز ليفربول بفضل ركلات الترجيح في مباراتي نهائي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعود آخر انتصار لأي فريق على الآخر إلى عام 2021 حينما فاز تشيلسي في أنفيلد على ليفربول بهدف دون رد.

فيما فاز ليفربول في عام 2020 في ستامفورد بريدج في الدوري كذلك بهدفين دون رد.