رومانو: لويس إنريكي وصل إلى لندن للتفاوض مع تشيلسي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا عن وصول لويس إنريكي إلى مدينة لندن للتفاوض مع إدارة تشيلسي على إمكانية تدريب الفريق.

ويبحث تشيلسي عن التعاقد مع مدرب جديد بعد إقالة جراهام بوتر المدرب السابق للفريق.

وفقا لرومانو فإن لويس إنريكي هو أحد المرشحين لتولي تدريب الفريق ولكن يبقى جوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ السابق هو الأوف حظا لتدريب الفريق.

لويس إنريكي يرغب في تجربة التدريب في الدوري الإنجليزي.

ولم يتواصل النادي مع أي مدرب آخر سوى لويس إنريكي وناجلزمان.

لويس إنريكي كان قد درب منتخب إسبانيا خلال محطته الأخيرة وقاد الفريق خلال كأس العالم 2022 وخرج من دور الـ 16 ضد المغرب بركلات الترجيح.

ويحتل تشيلسي المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة.

وسيلعب تشيلسي مع ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.