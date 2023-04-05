رئيس اتحاد الكرة يكشف تفاصيل وآخر مستجدات أزمة تقنية الفيديو

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 11:56

كتب : FilGoal

جمال علام

كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تفاصيل وآخر مستجدات أزمة تواجد تقينة الفيديو "var" في مباريات الدوري.

وغابت تقنية الفيديو عن مباريات الدوري الأخيرة بسبب أزمة المتسحقات المتأخرة للشركة المسؤولة لدى اتحاد الكرة.

وقال علام عبر صدى البلد: "أزمة تقنية الفيديو نشبت بسبب مستحقات متأخرة منذ 2020 والشركة المسؤولة هددت بفسخ التعاقد. خالد الدرندلي وحازم إمام عقدا جلسة مع الشركة إضافة لجلسة أخرى عقدها المدير التنفيذي في إسبانيا من أجل الوصول إلى اتفاق حول جدولة المستحقات وقريبا ستُحل الأزمة".

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وأوضح "الأندية لم تكن تساهم من قبل في توفير مبالغ تقنية الفيديو ولكن مؤخرا بعض الأندية ساهمت والبعض الآخر لم يقم بالسداد. في النهاية نحن داعمين لهم وسنعقد جلسة مع رابطة الأندية لمناقشة هذه الأمور".

ماذا حدث؟

علم FilGoal.com في وقت سابق أن سبب عدم إقامة مباريات سموحة والإسماعيلي، وإنبي والبنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب دون الـ VAR. (طالع التفاصيل)

وجاء السبب: لم يسدد اتحاد الكرة المستحقات المتأخرة للشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو.

وحسبما علم FilGoal.com فأن رابطة الأندية طالبت من اتحاد الكرة إيجاد الحل في أسرع وقت ممكن لتطبيق التقنية على جميع الفرق في كل المباريات.

رد وقتها أحمد دياب عبر FilGoal.com قائلا: "رابطة الأندية فوجئت بخطاب من اتحاد الكرة يوضح أن الاتحاد قرر استكمال الدوري المصري بدون تقنية الفيديو بسبب عدم توفر سيولة مادية للدفع للشركة المسؤولة عن التقنية ولوجود متأخرات مالية من الأندية للاتحاد".

وأضاف "رابطة الأندية ردت على اتحاد الكرة بخطاب رافضة القرار بشكل تام وألزمت اتحاد الكرة باستكمال مسابقة الدوري باستخدام التقنية خاصة أن الأندية دفعت المستحقات المتعلقة بالتحكيم لاتحاد الكرة (بدلات الحكام واستقدام الـ VAR)".

وأوضح "ما يتحدث عنه اتحاد الكرة هي مستحقات تخص تسجيل اللاعبين ورسوم الانتقالات للموسم الحالي أو المواسم السابقة وليس لها علاقة بالحكام وتنظيم المباريات".

وأتم مشددا "وعليه رابطة الأندية تلزم اتحاد الكرة بخوض الدوري بتقنية الفيديو وتحمل المسؤولية وترفض تماما أي محاولات من اتحاد الكرة لتنفيذ قراره".

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com التطورات بعد ذلك قائلا: "دخلنا في مفاوضات جادة مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو من أجل إعادتها للعمل في المباريات خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "اتحاد الكرة لا يتعمد تنحية العمل بتقنية الفيديو كما يتوهم البعض، ولكن حدثت بعض المعوقات والعراقيل والآن نعمل على حلها".

واختتم تصريحاته "يحرص اتحاد الكرة على تطبيق العدالة وتوفير الأجواء الإيجابية لكافة الأندية والمسابقات وتحمل واجباته ومسؤولياته".

حل الأزمة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة التوصل لاتفاق نهائي وتام مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة لاتخاذ اللازم نحو إنهاء مشكلة تقنية الفار بالدوري المصري بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء ذلك خلال اجتماع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحضور مجموعة من قيادات اتحاد الكرة والرابطة والشركة المتحدة، بهيئة استاد القاهرة الدولي.

وتناول الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بتطوير منظومة كرة القدم المصرية وخاصة ما يتعلق منها بحقوق البث والرعاية، وكذلك استحداث طرق وفقا للوائح المنظمة تختص بتوفير حد أدني لرعاية الأندية وبخاصة الجماهيرية.

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