في الجول يكشف سبب غياب تقنية الفيديو عن مباريات الدوري

تقام مباريات اليوم الخميس من الدوري المصري لحساب الجولة 22 من المسابقة دون حضور تقنية الفيديو.

وعلم FilGoal.com سبب عدم إقامة مباريات اليوم بين: سموحة والإسماعيلي، وإنبي والبنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب دون الـ VAR.

وجاء السبب: لم يسدد اتحاد الكرة المستحقات المتأخرة للشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو.

وحسبما علم FilGoal.com فأن رابطة الأندية طالبت من اتحاد الكرة إيجاد الحل في أسرع وقت ممكن لتطبيق التقنية على جميع الفرق في كل المباريات.

وتقام مباريات الدوري المصري باستخدام تقنية الفيديو منذ منتصف موسم 2019-2020.

وسبق أن سافر وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إلى إسبانيا في شهر فبراير الماضي، لإنهاء مسألة الاتفاق والتعاقد مع الخبير الأجنبي لرئاسة وتطوير لجنة التحكيم، حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، وأضيف له ملف تقنية الفيديو.

وقال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "سافرت إلى إسبانيا من أجل لقاء مسؤولي الشركة المسؤولة عن برنامج تقنية الفيديو الخاص بالدوري المصري من أجل تحديثه".

وشدد "تعاقد اتحاد الكرة مع الشركة الإسبانية ساري، والحديث عن انتهاء التعاقد غير صحيح".