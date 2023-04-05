تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك تشيلسي حين دخل كبديل، لكن فريقه لم يخسر للمباراة الثانية على التوالي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

تعادل تشيلسي مع ضيفه ليفربول سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام تشيلسي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول، كان الحارس أليسون بيكر فوصل متوسط تقييمه لـ7 درجات من عشرة.

وجلس محمد صلاح لأول مرة الموسم الجاري على دكة البدلاء في الدوري الإنجليزي خلال مواجهة تشيلسي في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة.

فقد أجرى يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول تغييرات عديدة في تشكيل فريقه بسبب لعب 3 مباريات قوية في الدوري خلال أسبوع.

فقد واجه مانشستر سيتي السبت ثم تشيلسي الثلاثاء، قبل أن يلعب ضد أرسنال الأحد المقبل.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 23 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 295 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 179 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.