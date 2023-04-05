في الجول يكشف أسماء المسبتعدين من مواجهة الأهلي وغزل المحلة
الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 11:24
كتب : أحمد الخولي
يغيب 10 لاعبين عن قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة والتي تقام مساء اليوم الأربعاء.
وتقام المباراة على استاد القاهرة في الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.
ويكشف لكم FilGoal.com أسماء اللاعبين المستبعدين من مواجهة الأهلي ضد غزل المحلة.
المستبعدون لأسباب فنية:
- برونو سافيو
- شادي حسين
-أيمن أشرف
- محمد فخري
- أحمد نبيل كوكا
- كريم الدبيس
- رأفت خليل
- محمد أشرف بكر
المستبعدون بسبب عدم الجاهزية:
محمد الشناوي.
طاهر محمد طاهر.
ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 44 نقطة بعدما خاض 18 مباراة.
ويحتل المحلة المركز السابع بـ33 نقطة من 22 مباراة خاضها.
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