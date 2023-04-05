قائمة بيراميدز – مهاجم واحد وغياب رمضان صبحي عن مواجهة المقاولون

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 01:05

كتب : أحمد الخولي

عبد الله السعيد - رمضان صبحي - بيراميدز

يغيب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز لخوض مواجهة المقاولون العرب بسبب الإجهاد.

ويحل بيراميدز ضيفا على المقاولون العرب مساء الأربعاء ضمن الجولة 23 من الدوري.

وشهدت قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب استمرار تواجد مهاجم وحيد وهو دودو الجباس في ظل غياب فخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف.

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وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب يبراميدز قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة.

فيما يتواجد المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 33 نقطة.

بيراميدز المقاولون العرب
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