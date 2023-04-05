أكثر من صنع فرصا.. الجلاصي رجل مباراة المصري والزمالك

حصل التونسي إلياس الجلاصي جائزة رجل مباراة المصري والزمالك لحساب الجولة 22 من الدوري المصري.

وقلب المصري تأخره لفوز بنتيجة 3-2 في قمة الجولة على استاد برج العرب. (طالع التفاصيل)

وتحصل التونسي على 4 أخطاء لصالحه كأكثر من حصل على أخطاء، كما كان أكثر من صنع فرصا بواقع 6 فرص محققة للتسجيل.

وفاز الجلاصي بالجائزة للمرة الثالثة هذا الموسم.

ماذا قدم إلياس الجلاصي مع المصري ضد الزمالك؟

دقائق: 89

تسديدات: 1

لمس الكرة: 72

تمريرات صحيحة: 32 من 46

دقة تمرير: 70%

صناعة فرص: 6

مراوغات ناجحة: 3 من 4

تمريرات في الثلث الهجومي: 16

عرضيات صحيحة: 6 من 11

حصول على أخطاء: 4







































































































































المباراة شهدت أسرع هدف عكسي في الدوري الموسم الحالي والذي يحمل رقم 200 للزمالك في شباك المصري.

وانتصار أول للمصري على حساب الزمالك منذ 4 سنوات.

وحقق حسام حسن فوزه الرابع على الزمالك خلال 18 مواجهة، والأول منذ 2018 والذي كان مع المصري أيضا بهدف إسلام عيسى آنذاك.

وتوقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس، ودون فوز للمباراة الثالثة على التوالي.

فيما ارتقى المصري بفوزه الثالث على التوالي للمركز السابع برصيد 31 نقطة.