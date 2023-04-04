ريمونتادا خضراء.. المصري يقلب الطاولة على الزمالك بثلاثية في الدوري

قلب المصري تأخره بنتيجة 2-0 لفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 في قمة الجولة 22 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

تقدم الزمالك عن طريق: عماد الدين بوبكر (عكسي) وناصر منسي، فيما سجل المصري: محمد عبد اللطيف "جريندو" وإسلام أبو سليمة وعبده يحيى.

فوز هو الأول للمصري على حساب الزمالك منذ أبريل 2019 عندما فاز بنتيجة 2-1 في موسم 2018-2019، ومنذ ذلك الحين لم ينتصر المصري خلال 8 مباريات متتالية.

المباراة شهدت أسرع هدف عكسي في الدوري الموسم الحالي والذي يحمل رقم 200 للزمالك في شباك المصري.

وانتصار أول للمصري على حساب الزمالك منذ 4 سنوات.

وحقق حسام حسن فوزه الرابع على الزمالك خلال 18 مواجهة، والأول منذ 2018 والذي كان مع المصري أيضا بهدف إسلام عيسى آنذاك.

وتوقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس، ودون فوز للمباراة الثالثة على التوالي.

فيما ارتقى المصري بفوزه الثالث على التوالي للمركز السابع برصيد 31 نقطة.









































































































































التشكيل

قاد الثلاثي مصطفى شلبي وناصر منسي وأحمد بلحاج هجوم الزمالك.

فيما واصل محمد صبحي حراسة عرين الأبيض.

وشهد تشكيل المصري مشاركة حسين السيد وعمرو السعداوي سويا في التشكيل الأساسي.

ولعب عبد اللطيف جريندو في خط الهجوم بجوار إلياس الجلاسي وعبد الرحيم دغموم.

وصف المباراة

لم تحتج المباراة سوى 13 ثانية من أجل تسجيل الهدف الأول، عرضية من سيف جعفر من الجهة اليمنى أودعها عماد الدين بوبكر بالخطأ في مرماه.

هدف الجزائري أصبح أسرع هدف عكسي في الدوري الموسم الجاري، وثاني أسرع هدف في الدوري المصري هذا الموسم أيضا.

وحمل الهدف أيضا رقم 200 لـ الزمالك في شباك المصري في الدوري خلال 124 مباراة.

رد المصري جاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من إلياس الجلاصي أبعدها صبحي بقبضة يده لركنية في الدقيقة 11.

وبعد 5 دقائق اعترض الجهاز الفني لـ المصري بالكامل على حكم اللقاء بسبب عدم احتساب خطأ على محمود حمدي "الونش" بعد عرقلة جريندو المنفرد.

هدأت المباراة قليلا، وكسر مصطفى شلبي صمتها بتوغل من الجهة اليسرى وعرضية أودعها ناصر منسي في الشباك بسهولة على يسار عصام ثروت مضيفا الهدف الثاني للأبيض.

هدف هو الأول لناصر منسي مع الزمالك في الدوري، بعد أيام من تسجيل هاتريك بقميص الأبيض في شباك المريخ.

وفي الدقيقة 25 انفرد جريندو بعد تمريرة طولية متقنة من حسين السيد وسدد على الطائر على يسار صبحي مسجلا هدف تقليص الفارق.

وبعد 10 دقائق أهدر ناصر منسي انفرادا برعونة بتسديدة سهلة في يد حارس المصري.

وبدأت في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول طوفان عرضيات من المصري.

في الدقيقة 36 أرسل عمرو سعداوي عرضية من الجهة اليسرى أودعها عبد الرحيم دغموم برأسية مرت أعلى العارضة.

وبعد دقيقتين مرت رأسية جريندو بجوار القائم الأيمن بعد عرضية من إلياس الجلاصي.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع مرت رأسية إسلام عطية بجوار القائم الأيسر لصبحي بعد عرضية الجلاصي من الجهة اليسرى.

الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف.

شوط الريمونتادا

مع بداية الشوط الثاني شارك كريم العراقي بدلا من كريم بوبكر.

وعقب مرور 3 دقائق على بداية الشوط الثاني أصيب عبد الله جمعة وعوضه حاتم محمد "سكر".

في الدقيقة 55 مرت رأسية جريندو بعيدة عن القائم بعد عرضية حسين السيد.

ومع مرور ساعة على عمر اللقاء أرسل الجلاصي ركنية مرت من الجميع ومهدها جريندو برأسية وأودعها إسلام أبو سليمة برأسية في الشباك مسجلا التعادل.

بعد 6 دقائق وصلت عرضية من الجهة اليسرى لناصر منسي الذي سدد كرة قوية بعيدة عن أعلى العارضة.

في الدقيقة 70 شارك شيكابالا بدلا من سيف جعفر.

وبعد دقيقتين سدد شيكابالا كرة مرت أعلى العارضة دون خطورة.

لم يستغل الزمالك استحواذاه على الكرة في الدقائق التالية.

وفي الدقيقة 82 أجرى حسام حسن تغييرا بمشاركة حسام جريشة وعبده يحيى بدلا من حسين السيد وعبد الرحيم دغموم.

وبعد 5 دقائق تلقي جريشة بينية من جريندو وتوغل من الجهة اليمنى وأرسل عرضية أرضية لعبده يحيى الذي سجل في الشباك بسهولة.

الدقائق الأخيرة لم تسفر عن أي جديد.

وانطلق حسام جريشة في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع من الجهة اليمنى صوب منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم لتنتهي المباراة بفوز الفريق البورسعيدي.