الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري

أعلن جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة الزمالك عدة قرارات من مرتضى منصور رئيس النادي عقب الخسارة من المصري في الجولة 22 من الدوري.

وقلب المصري تأخره لفوز بنتيجة 3-2 في قمة الجولة على استاد برج العرب. (طالع التفاصيل)

وقال جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة الزمالك عبر قناة النادي: "مرتضى منصور رئيس الزمالك أبلغني بعدة قرارات بعد الخسارة من المصري وهي: تجميد 4 لاعبين وخصم 30% من إجمالي عقودهم و25% من عقودهم الخاصة بالموسم الحالي".

وأضاف "وقرر رئيس النادي أيضا الاستغناء عن خدمات الجهاز الفني الحالي للفريق الكروي بالكامل".

ولم يُحدد عبد الحميد أسماء الرباعي الذي تعرض للتجميد وخصم المستحقات.

وعلم FilGoal.com أن هايكو هيرليتش المدرب الألماني وصل إلى مصر منذ قليل، وذلك لعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك.

وخلال هذه الجلسة سيوقع المدرب الألماني على عقود تدريب الزمالك في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن هايكو هيرليتش أصبح الأقرب لتدريب الزمالك وأن حسم التعاقد معه سيكون خلال ساعات.

وانعقدت اللجنة الفنية لاختيار مدرب الزمالك يوم الجمعة الماضي واستقرت على اسم هايكو هيرليتش وترى أنه المدرب الأنسب لقيادة الأبيض في الفترة المقبلة.









































































































































المباراة شهدت أسرع هدف عكسي في الدوري الموسم الحالي والذي يحمل رقم 200 للزمالك في شباك المصري.

وانتصار أول للمصري على حساب الزمالك منذ 4 سنوات.

وحقق حسام حسن فوزه الرابع على الزمالك خلال 18 مواجهة، والأول منذ 2018 والذي كان مع المصري أيضا بهدف إسلام عيسى آنذاك.

وتوقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس، ودون فوز للمباراة الثالثة على التوالي.

فيما ارتقى المصري بفوزه الثالث على التوالي للمركز السابع برصيد 31 نقطة.