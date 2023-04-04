أكثر من عام بلا أهداف.. تشيلسي وليفربول يتعادلان سلبيا

تعادل تشيلسي مع ضيفه ليفربول سلبيا بدون أهداف اليوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب ستامفورد بريدج.

واستضاف تشيلسي منافسه ليفربول في لقاء مؤجل من ثامن جولات الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح فيها كبديل في الشوط الثاني بدلا من روبرتو فيرمينو في الدقيقة 65.

كما شهدت المباراة تسجيل تشيلسي لهدفين عن طريق ريس جيمس وكاي هافيرتز ولكن تم إلغائهما بداعي التسلل ولمسة يد على التوالي.

وأصبحت تلك المباراة هي الرابعة على التوالي بين الفريقين الذي تنتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكانت المباراة الأخيرة التي شهدت تسجيل أهدافا بينهما أقيمت في الدوري الإنجليزي في الثاني من شهر يناير من عام 2022، وانتهت آنذاك بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وخلال آخر ست مباريات جمعت الفريقين لم يستطع أي منهما الفوز وانتهوا جميعا بالتعادل.

لكن تضمن تلك التعادلات فوز ليفربول بفضل ركلات الترجيح في مباراتي نهائي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعود آخر انتصار لأي فريق على الآخر إلى عام 2021 حينما فاز تشيلسي في أنفيلد على ليفربول بهدف دون رد.

فيما فاز ليفربول في عام 2020 في ستامفورد بريدج في الدوري كذلك بهدفين دون رد.

بتلك النتيجة وصل رصيد ليفربول لـ43 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب بعدما خاض 28 مباراة.

ويبتعد ليفربول عن المركز الرابع بفارق سبع نقاط ومباراة أكثر من خصمه توتنام.

أما تشيلسي فوصل للنقطة 39 يحتل بهم المركز الـ11.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من تشيلسي ومر ماتيو كوفاسيتش من أليسون بيكر وسدد الكرة لكن إبراهيما كوناتي شتتها من على خط المرمى.

وسدد هافيرتز كرة قوية تصدى لها أليسون.

وسجل ريس جيمس هدفا لتشيلسي في الدقيقة 24 بتسديدة قوية لكن التسلل على إنزو فيرنانديز في بداية الهجمة ألغى الهدف.

وهدأت المباراة كثيرا وانحصر اللعب في وسط الملعب كذلك.

وكاد فابينيو يتقدم لليفربول بتسديدة قوية في نهاية الشوط الأول لكن ويسلي فوفانا شتت الكرة برأسه.

ومع بداية الشوط الثاني كاد كوفاسيتش يسجل هدفا إثر انفراده بالمرمى لكنه سدد الكرة بغرابة أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 51 سجل هافيرتز هدفا لتشيلسي تم إلغائه بداعي لمسة يد عليه.

وشارك صلاح بدلا من فيرمينو بعد ذلك.

واستمر الهدوء في اللقاء وغابت الفرص الخطيرة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.