انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0) - (0) ليفربول.. تعادل سلبي

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 20:46

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - تشيلسي وليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وليفربول التي تقام في ملعب ستامفورد بريدج في لقاء مؤجل من ثامن جولات الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق90+5: تسديدة من إنزو فيرنانديز مرت أعلى المرمى بقليل.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق75: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق65: صلاح يشارك بدلا من فيرمينو، وربرتسون بدلا من تسيميكاس.

ق60: تسديدة من نونيز تصدى لها كيبا على مرتين.

ق51: جول؟ هدف ملغي مرة أخرى لتشيلسي بعد لمسة يد على هافيرتز.

ق47: إهدار غريب من كوفاسيتش، انفراد تام بعد بينية جواو فيليكس ولمسة هافيرتز لكن تسديدة اللاعب الكرواتي مرت أعلى المرمى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45+4: فوفانا يتألق ويحرم فابينيو من هدف محقق بعدما شتت تسديدته برأسية لركلة ركنية.

ق45+3: تسديدة قوية من جو جوميز حولها كيبا لركلة ركنية.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق35: هدوء في المباراة وغياب للفرص الخطيرة.

ق29: تسديدة من هافيرتز مرت بعيدة خارج الملعب.

ق24: جول؟ لا لا، هدف سجله ريس جيمس ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على إنزو فيرنانديز قبل أن تصل الكرة للاعب الإنجليزي.

ق12: تسديدة زاحفة من كاي هافيرتز تصدى لها أليسون.

ق5: يا رباااااه كوفاسيتش مر من أليسون وسدد الكرة لكن كوناتي تألق وشتت الكرة من على خط المرمى.

انطلاق المباراة.

ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي
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