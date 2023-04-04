خبر في الجول - هايكو هيرليتش يصل مصر تمهيدا لتدريب الزمالك

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 20:29

كتب : أحمد شوقي صلاح

الألماني هايكو هيرليتش

وصل الألماني هايكو هيرليتش إلى القاهرة منذ قليل وذلك تمهيدا لتدريب الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن المدرب الألماني وصل إلى مصر منذ قليل، وذلك لعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك.

وخلال هذه الجلسة سيوقع المدرب الألماني على عقود تدريب الزمالك في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن هايكو هيرليتش أصبح الأقرب لتدريب الزمالك وأن حسم التعاقد معه سيكون خلال ساعات.

وانعقدت اللجنة الفنية لاختيار مدرب الزمالك يوم الجمعة الماضي واستقرت على اسم هايكو هيرليتش وترى أنه المدرب الأنسب لقيادة الأبيض في الفترة المقبلة.

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كيف يلعب هيرليتش مدرب الزمالك المنتظر

هايكو هيرليتش البالغ من العمر 51 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 2007 مع منتخب ألمانيا تحت 17 سنة.

ثم تولى تدريب منتخب ألمانيا للشباب في 2009، وبعدما تولى تدريب فريق بوخوم وأونترهاخينج ويان ريجنسبورج وباير ليفركوزن.

وكانت آخر محطة تدريبية له في 2021 مع فريق أوجسبورج الألماني.

وكان الزمالك أعلن رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وتولى أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي مهمة تدريب الزمالك بشكل مؤقت أمام البنك الأهلي في كأس الرابطة، وضد المريخ السوداني في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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