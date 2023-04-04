تشكيل تشيلسي - كانتي أساسي لأول مرة منذ أغسطس ضد ليفربول
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 20:10
كتب : FilGoal
يبدأ نجولو كانتي أساسيا لأول مرة منذ شهر أغسطس الماضي في مواجهة ليفربول في لقاء مؤجل من الجولة 8 من الدوري الإنجليزي.
ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج في التاسعة مساءً.
ويقودبرونو سالتور المدرب المؤقت للبلوز الثنائي: جواو فيليكس وكاي هافريتز في هجوم البلوز.
وجاء تشكيل تشيلسي:
حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا
الدفاع: مارك كوكوريا – كاليدو كوليبالي – ويسلي فوفانا
الوسط: بن تشيلويل – ماتيو كوفاسيتش – إنزو فيرنانديز – نجولو كانتي – رييس جيمس
الهجوم: جواو فيليكس – كاي هافريتز
ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 27 مباراة.
فيما يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة من 28 مباراة.
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