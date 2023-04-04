تشكيل ليفربول - صلاح على الدكة لأول مرة في الدوري الإنجليزي ضد تشيلسي

يبدأ محمد صلاح لأول مرة الموسم الجاري من على دكة البدلاء من الدوري الإنجليزي خلال مواجهة تشيلسي في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة.

وأجرى يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول تغييرات عديدة في تشكيل فريقه، ويغيب فيرجيل فان دايك عن دفاع الريدز.

ويقود البرازيلي روبرتو فيرمينو هجوم الريدز ضد البلوز في اللقاء الذي يقام على ملعب ستامفورد بريدج.

وجاء تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جو جوميز – إبراهيم كوناتيه – جويل ماتيب – كوستاس تيسميكاس

الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – كورتيس جونز

الهجوم: داروين نونيز – ديوجو جوتا – روبرتو فيرمينيو

ويجلس على مقاعد البدلاء: كويمين كيليهير - جيمس ميلنر – محمد صلاح – كودي جاكبو – أندرو روبرتسون – فابيو كارفاليو – أرتور – فيليبس – ألكسندر أرنولد

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 27 مباراة.

فيما يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة من 28 مباراة.