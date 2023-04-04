بعد دفعه للحكم ضد مانشستر يونايتد.. إيقاف ميتروفيتش 8 مباريات

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 18:02

كتب : FilGoal

طرد أليكساندر ميتروفيتش

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم توقيع عقوبة قريبة على أليكساندر ميتروفيتش لاعب فولهام.

وكان ميتروفيتش قد تعرض للطرد ضد مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد دفعه للحكم.

وقرر الاتحاد إيقاف ميتروفيتش لمدة 8 مباريات بالإضافة إلى تغريمه 75 ألف إسترليني.

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كما تقرر إيقاف ماركو سيلفا مدرب الفريق لمدة مباراتين مع تغريمه 45 ألف إسترليني بسبب طرده في نفس المباراة للاعتراض بشكل كبير و 20 ألف آخرين بسبب حديثه خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

النادي أيضا تم تغريمه 40 ألف إسترليني بسبب فشله في السيطرة على لاعبيه في المباراة.

ومر من عقوبة كل من ميتروفيتش مباراة واحدة كانت ضم بورنموث في الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

وسيعود ميتروفيتش للمشاركة مع فولهام بداية من الجولة الـ 36 بينما سيغيب عن 7 مباريات مقبلة ضد كل من وست هام وإيفرتون وليدز وأستون فيلا ومانشستر سيتي وليفربول وليستر.

ويحتل فولهام المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.

أليكساندر ميتروفيتش فولهام
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