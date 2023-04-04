مؤتمر تشافي: الكلاسيكو سيكون معقدا وصعبا.. ولا أريد الفوز بمساعدة حكم

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة أن مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ستكون صعبة ومعقدة.

ويستضيف برشلونة فريق ريال مدريد مساء غدا الأربعاء في مباراة الإياب، وكان الذهاب قد انتهى بفوز برشلونة بهدف دون مقابل.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "نلعب أمام حامل لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا، نستهدف السيطرة على الكرة مثلما حدث في لقاء السوبر والتي كانت نموذجا لطريقة لعبنا".

وأضاف "نعم حققنا الفوز في آخر ثلاث مباريات كلاسيكو، ولكن غدا مواجهة مختلفة لأنها ستؤهل إلى النهائي".

وتابع "الفوز في المباريات الثلاثة الأخيرة لا يعني شيئا، هدنفا المنافسة والوصول للنهائي وهذا لن يكون بسهولة".

وشدد تشافي "ريال مدريد كان أفضل منا في مباراة الذهاب، وهم يعلمون جيدا أننا نعاني إذا فقدنا الكرة".

وبسؤاله عن الغيابات أمام ريال مدريد أوضح تشافي "مواجهة ريال مدريد دائما ما تكون صعبة، ورغم تقدمنا بفوز بهدف ولكن يمكنهم تغيير الوضع".

وكشف "لدينا بعض الغيابات ولكن لن تكون هناك الكثير من التغييرات وسنواصل اللعب بطريقتنا".

وبسؤاله عن انتقاد قناة ريال مدريد لحكم الكلاسيكو قال: "الحكام يرتكبون أخطاء لأنهم بشر، قد نستفيد أو نتضرر من ذلك ولكن بالنسبة لي أريد الفوز دون مساعدة حكم".

أما عن احتمالية استفزاز لاعبي ريال مدريد لجافي أجاب "أعتقد أنه ناضح بصورة كبيرة بالرغم من سنه، لديه خبرة كافية لمثل تلك المباريات".

واختتم تشافي تصريحاته "هدفي دائما التتويج بالألقاب، لدينا فرصة للوصول لنهائي الكأس واقتربنا أكثر من الدوري، ولكن الموسم لم ينته بعد".

ويتصدر برشلونة مسابقة الدوري بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد أقرب منافسيه عقب مرور 27 جولة وقبل 11 جولة من الختام.