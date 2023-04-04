مؤتمر تين هاج: إريكسن عاد للتدريبات.. وعلينا أن نظهر ردة فعل

كشف الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن عودة لاعبه كريستيان إريكسن للتدريبات مع الفريق اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه ينبغي على فريقه الفوز حتى في غياب لاعب الوسط الدنماركي مع كاسيميرو.

ويلعب مانشستر يونايتد مع برينتفورد غدا الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي: "إريكسن سيعود إلى تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء، علينا أن نرى الآن مدى السرعة التي يمكن أن يحرز بها التقدم. بالطبع ليس متاحا لمواجهة برينتفورد".

وتعرض كريستيان إريكسن للإصابة في نهاية يناير الماضي خلال مباراة ريدينج في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف عن تجديد شاو "أعتقد أنها رسالة جيدة، هو لاعب في منتخب إنجلترا ويؤدي أداء جيدا هذا الموسم. ظهير أيسر حديث لكن يمكنه أيضا اللعب في مراكز أخرى ويطابق المعايير التي نريدها".

وأعلن مانشستر يونايتد في وقت سابق اليوم تمديد تعاقده مع لوك شاو حتى يونيو 2027.

وتابع عن غيابات الوسط "لاعبان من الطراز الأول يغيبان، ومصير المباريات دائما يتحدد في وسط الملعب. عندما تفقد لاعبان مثل كاسيميرو وإريكسن فالوضع يكون صعبا ولكننا نمتلك فريق وحتى بدونهما يجب أن نفوز".

ويقضى كاسيميرو عقوبة الإيقاف لأربع مباريات بعد تلقيه البطاقة الحمراء المباشرة للمرة الثانية هذا الموسم أمام ساوثامبتون.

وعن مواجهة نيوكاسل الأخيرة، قال: "لعبنا بشكل سيئ للغاية لأن الخصم أراد الفوز أكثر منا وكانوا أكثر دقة. يمكنك أن ترى أنه في الثنائيات فزنا فقط بـ 16 من 61. الخصم تفوق علينا في كل شيء".

واستطرد عن القلق حول تراجع النتائج في الدوري "لعبنا 60 دقيقة ضد ساوثامبتون بعشرة لاعبين، وتغلبنا على فولهام، وفزنا على نيوكاسل في كأس كاراباو، لذلك لا داعي للقلق".

ولم يسجل مانشستر يونايتد أي هدف في آخر ثلاث مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي، واستقبل تسعة أهداف.

وعلق على إقالة بوتر، وعدم توافر الوقت للمدربين "لا تحصل على الوقت أبدا، عليك أن تحصل على النتائج. كرة القدم الممتازة تدور حول النتائج، هذه هي اللعبة. عليك العمل على طريقتك وإيجاد التوازن".

واستكمل عن بيساكا "سيعود اليوم إلى التدريبات، أعتقد أنه قريب جدا. المنافسة مع دالوت قوية، ربما يمنحك آرون المزيد من الدفاع وديوجو مزيدا من الهجوم. كلاهما أحرز تقدما في كلا المجالين".

يذكر أن مانشستر يونايتد يتواجد في المركز الخامس للدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن توتنام ونيوكاسل يونايتد، ويستعد لمواجهة إشبيلية الإسباني في ربع نهائي الدوري الأوروبي وبرايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.