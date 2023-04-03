النني: أحلم بالتدريب في الدوري الإنجليزي.. وما يقدمه صلاح أسطوري

تحدث محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر عن حلمه بالتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء ذلك خلال تواجده مع النجم البرازيلي كاكا في الجلسة الرمضانية الرياضية بإمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.

وقال النني في تصريحاته التي نقلتها صحيفة الخليج الإماراتية: "أحلم بأن أكون مدربا في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "مهمة التدريب أصعب بمراحل من لعب كرة القدم".

وواصل "أتمنى فوز مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا".

وعن مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول قال: "ما يقدمه محمد صلاح أسطوري وفخر للعرب".

وأخيرا عن نجمه المفضل في كرة القدم قال: "ليونيل ميسي هو اللاعب المفضل لدي".

ومدد النني عقده مع أرسنال حتى صيف 2024، ليستمر في النادي لموسم آخر بعد أن كان عقده الحالي ينتهي في صيف 2023.

ويأتي ذلك رغم تعرض النني لإصابة طويلة في الركبة اليمنى ستبعده حتى نهاية الموسم الجاري.

النني (30 عامًا) انضم إلى أرسنال قادمًا من بازل في يناير 2016 مقابل 12 مليون يورو.

ولعب النني معارًا إلى بيشكتاش التركي موسم 2019\2020، لكنه بخلاف ذلك ظل في صفوف أرسنال طوال تلك السنوات.

وخاض النني 155 مباراة بقميص أرسنال، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10.

وشارك النني هذا الموسم في 8 مباريات، منها 5 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز اللاعب الدولي المصري مع أرسنال بـ 3 ألقاب، هي كأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وكأس السوبر الإنجليزي مرتين، كما وصل معه لنهائي الدوري الأوروبي.