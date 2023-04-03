طردان وهدف قاتل ورقم مميز لـ هاري كين.. إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا أمام توتنام

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 23:00

كتب : FilGoal

هاري كين

فشل توتنام في الحفاظ على تقدمه أمام إيفرتون وتعادل معه بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وفي أول مباراة لتوتنام مع مدربه المؤقت كريستيان ستيليني لم ينجح في تحقيق الانتصار.

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة 50 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بالتساوي مع نيوكاسل ومانشستر يونايتد، لكنه لعب مباراتين أكثر منهما.

أخبار متعلقة:
من الدرجة الخامسة إلى الأولى.. إسبانيول يعلن مدربه الجديد تيليجراف: ليس ناجلزمان مباشرة.. تشيلسي سيقابل 5 مرشحين على الأقل لخلافة بوتر تقرير: بايرن رفض عرض ليفربول من أجل جرافنبيرش

بينما وصل إيفرتون عند النقطة 27 وارتقى إلى المركز الـ15 مبتعدا عن مراكز الهبوط.

مباراة عنيفة

وشهدت المباراة حالتي طرد واحدة لكل فريق.

وتعرض عبد الله دوكوري لاعب إيفرتون للطرد في الدقيقة 58 بعدما تعمد ضرب هاري كين على الوجه.

ليكمل إيفرتون باقي المباراة بـ10 لاعبين.

وسجل هاري كين هدف تقدم توتنام في الدقيقة 68 بعدما حصل عليها كريستيان روميرو.

ووصل هاري كين للمساهمة التهديفية رقم 250 له في الدوري الإنجليزي، بواقع 205 هدفا و45 تمريرة حاسمة.

ثم تلقى لوكاس مورا لاعب توتنام الطرد في الدقيقة 89 وذلك بعدما شارك في الدقيقة 82.

وتدخل لوكاس مورا بقوة على قدم مايكيل كين مدافع إيفرتون ليشهر له الحكم البطاقة الحمراء بشكل مباشر.

مايكل كين يرد

وبعد أن تسبب في طرد لوكاس مورا وبعد دقيقة واحدة أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يستطع هوجو لوريس التصدي لها ليسجل هدف تعادل إيفرتون في الوقت القاتل.

لتنتهي المباراة بتعادل إيفرتون مع توتنام وابتعاد الفريق الأزرق عن مناطق الهبوط في الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي هاري كين توتنام إيفرتون
نرشح لكم
النني: أحلم بالتدريب في الدوري الإنجليزي.. وما يقدمه صلاح أسطوري تيليجراف: ليس ناجلزمان مباشرة.. تشيلسي سيقابل 5 مرشحين على الأقل لخلافة بوتر رومانو: شو يوقع على عقده الجديد مع مانشستر يونايتد تقرير: بوتر يرفض تدريب ليستر سيتي مؤتمر مدرب تشيلسي الجديد: إنه يوم حزين للغاية.. كانت 12 ساعة صعبة لـ بوتر وعائلته مؤتمر كلوب: لست خائفا من الإقالة.. وهذا موقف لويس دياز وتياجو من لقاء تشيلسي شو: مانشستر يونايتد لم يخسر بالجودة بل بفارق الشغف والرغبة دالوت بعد خسارة مانشستر يونايتد: لا يمكننا المنافسة على الدوري بهذه الطريقة
أخر الأخبار
النني: أحلم بالتدريب في الدوري الإنجليزي.. وما يقدمه صلاح أسطوري 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طردان وهدف قاتل ورقم مميز لـ هاري كين.. إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا أمام توتنام 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
من الدرجة الخامسة إلى الأولى.. إسبانيول يعلن مدربه الجديد 25 دقيقة | الدوري الإسباني
تيليجراف: ليس ناجلزمان مباشرة.. تشيلسي سيقابل 5 مرشحين على الأقل لخلافة بوتر ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بايرن رفض عرض ليفربول من أجل جرافنبيرش ساعة | ميركاتو
عامر حسين لـ في الجول: حتى الآن لم يطلب الأهلي أو بيراميدز تحكيم أجنبي لنهائي الكأس ساعة | الكرة المصرية
تقرير تونسي: عقوبة من فيفا على الترجي بإيقاف القيد ساعة | الكرة الإفريقية
رومانو: شو يوقع على عقده الجديد مع مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف فيوتشر بعد شكوى بيراميدز