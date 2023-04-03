طردان وهدف قاتل ورقم مميز لـ هاري كين.. إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا أمام توتنام

فشل توتنام في الحفاظ على تقدمه أمام إيفرتون وتعادل معه بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وفي أول مباراة لتوتنام مع مدربه المؤقت كريستيان ستيليني لم ينجح في تحقيق الانتصار.

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة 50 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بالتساوي مع نيوكاسل ومانشستر يونايتد، لكنه لعب مباراتين أكثر منهما.

بينما وصل إيفرتون عند النقطة 27 وارتقى إلى المركز الـ15 مبتعدا عن مراكز الهبوط.

مباراة عنيفة

وشهدت المباراة حالتي طرد واحدة لكل فريق.

وتعرض عبد الله دوكوري لاعب إيفرتون للطرد في الدقيقة 58 بعدما تعمد ضرب هاري كين على الوجه.

ليكمل إيفرتون باقي المباراة بـ10 لاعبين.

وسجل هاري كين هدف تقدم توتنام في الدقيقة 68 بعدما حصل عليها كريستيان روميرو.

ووصل هاري كين للمساهمة التهديفية رقم 250 له في الدوري الإنجليزي، بواقع 205 هدفا و45 تمريرة حاسمة.

ثم تلقى لوكاس مورا لاعب توتنام الطرد في الدقيقة 89 وذلك بعدما شارك في الدقيقة 82.

وتدخل لوكاس مورا بقوة على قدم مايكيل كين مدافع إيفرتون ليشهر له الحكم البطاقة الحمراء بشكل مباشر.

مايكل كين يرد

وبعد أن تسبب في طرد لوكاس مورا وبعد دقيقة واحدة أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يستطع هوجو لوريس التصدي لها ليسجل هدف تعادل إيفرتون في الوقت القاتل.

لتنتهي المباراة بتعادل إيفرتون مع توتنام وابتعاد الفريق الأزرق عن مناطق الهبوط في الدوري الإنجليزي.