تيليجراف: ليس ناجلزمان مباشرة.. تشيلسي سيقابل 5 مرشحين على الأقل لخلافة بوتر

بحسب صحيفة تيليجراف الإنجليزية، فإن تشيلسي سيعقد مقابلات مع 5 مرشحين لمنصب المدير الفني خلفا للمدرب المُقال جراهام بوتر.

ويسلم المالكان تود بويلي وبغداد إقبالي السلطات في هذا الملف إلى ثنائي الإدارة الرياضية لورنس ستيوارت وبول وينستانلي.

المرشح الأول هو يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ السابق، والذي سبق له العمل مع ستيوارت والمدير التقني كريستوفر فيفيل في نادي لايبزج.

وكشفت مصادر من داخل تشيلسي أن العملية لن تتم بهذه السرعة والسهولة، حيث سيتم إجراء عملية بحث مطولة لإيجاد المدرب المناسب.

وأعلن تشيلسي عن إقالة بوتر يوم الإثنين 2 أبريل، وكانت مباراته الأخيرة هي الخسارة أمام أستون فيلا 2-0.

ويسعى تشيلسي لإجراء مقابلة مع ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنام وباريس سان جيرمان السابق.

أيضا يريد النادي الأزرق مقابلة لويس إنريكي مدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق.

في قائمة الترشيحات يتواجد الإيطالي لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي الحالي ومتصدر الدوري الإيطالي.

وأخيرا يأتي اسم أقل شهرة، بين أوليفر جلاسنر مدرب أينتراخت فرانكفورت الألماني، وروبن أموريم مدرب سبورتينج لشبونة.

ويحتل تشيلسي المركز 11 بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة.

وتولى جراهام بوتر تدريب تشيلسي في شهر أكتوبر الماضي خلفا للألماني توماس توخيل.

وقاد جراهام بوتر تشيلسي في 31 مباراة، حقق خلالها 12 انتصار وتعادل 8 مرات وخسر 11 مرة.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.