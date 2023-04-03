تقرير تونسي: عقوبة من فيفا على الترجي بإيقاف القيد

كشفت صحيفة الشروق التونسية عن توقيع عقوبة على نادي الترجي التونسي بالإيقاف من قيد الصفقات الجديدة.

وذكرت الصحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أخطر نادي الترجي بإيقافه من قيد الصفقات الجديدة وذلك بسبب شكوى اللاعب عبد القادر بدران ضد النادي.

ولم يسدد نادي الترجي مستحقات لاعبه السابق والمقدرة بـ510 ألف دينار تونسي، والذي خصمها النادي من راتب عبد القادر بدران أثناء فترة توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا ضمن عملية تخفيض رواتب اللاعبين.

يأتي ذلك في ظل إيقاف الترجي أيضا منذ بداية الموسم الجاري من القيد بسبب المستحقات المالية المتأخرة لمدربه السابق راضي الجعايدي.

وتأهل الترجي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2022-2023.

وتقام قرعة البطولة يوم الأربعاء المقبل ومن المنتظر أن يلتقي الترجي مع الأهلي المصري أو شبيبة القبائل الجزائري أو سيمبا التنزاني.