تقرير تونسي: عقوبة من فيفا على الترجي بإيقاف القيد

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 21:32

كتب : FilGoal

فريق الترجي التونسي

كشفت صحيفة الشروق التونسية عن توقيع عقوبة على نادي الترجي التونسي بالإيقاف من قيد الصفقات الجديدة.

وذكرت الصحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أخطر نادي الترجي بإيقافه من قيد الصفقات الجديدة وذلك بسبب شكوى اللاعب عبد القادر بدران ضد النادي.

ولم يسدد نادي الترجي مستحقات لاعبه السابق والمقدرة بـ510 ألف دينار تونسي، والذي خصمها النادي من راتب عبد القادر بدران أثناء فترة توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا ضمن عملية تخفيض رواتب اللاعبين.

أخبار متعلقة:
نبيل معلول: أفضل أن يلعب الترجي ضد الأهلي أو شبيبة القبائل في ربع نهائي إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - الوداد يحسم الصدارة بثلاثية أمام الشبيبة.. والترجي يكتفي بالتعادل لاعب بلوزداد: هدفنا الفوز على الترجي في تونس

يأتي ذلك في ظل إيقاف الترجي أيضا منذ بداية الموسم الجاري من القيد بسبب المستحقات المالية المتأخرة لمدربه السابق راضي الجعايدي.

وتأهل الترجي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2022-2023.

وتقام قرعة البطولة يوم الأربعاء المقبل ومن المنتظر أن يلتقي الترجي مع الأهلي المصري أو شبيبة القبائل الجزائري أو سيمبا التنزاني.

دوري أبطال إفريقيا الترجي
نرشح لكم
منافس الأهلي - بهدف في الـ 103.. الوداد يخطف نقطة قاتلة أمام الرجاء في قمة المغرب رئيس الرجاء: لقاء الأهلي نهائي مبكر في الأبطال.. وأتمنى وجود حياد تحكيمي أبطال إفريقيا - الأهلي يصطدم بـ الرجاء في ربع النهائي.. والطريق إلى اللقب الكونفدرالية - قرعة متوازنة لـ بيراميدز.. والطريق إلى النهائي انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة بطولتان كبيرتان في وقت واحد.. أمم آسيا تنطلق وتنتهي مع أمم إفريقيا بيان - الهلال: علاقتنا مع الأهلي لم تعد كالسابق.. سنشكوه ونراسل الأندية برأي جماهيره "العنصري" مدرب مالاوي لـ في الجول: اتفقت مع الاتحاد على عدم تجديد تعاقدي
أخر الأخبار
اتحاد السلة يكشف لـ في الجول عقوبة محترف الزمالك.. ومشكلة الخط في الرمية الحرة 25 دقيقة | كرة سلة
سلة – الأهلي يخصص حافلات لنقل جماهيره لملعب برج العرب لمواجهة الزمالك 31 دقيقة | كرة سلة
بسبب العنصرية.. المدرج الجنوبي لـ يوفنتوس بدون جماهير أمام نابولي 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - لا مباراة فاصلة.. الأهلي يفوز وتعادل الزمالك قبل قمة ختام الدوري 58 دقيقة | كرة يد
كرة طائرة - خطوة قبل قمة جديدة.. انتصار الأهلي والزمالك أولى جولات نصف نهائي الكأس ساعة | رياضات أخرى
كرة سلة - ريمونتادا الفترة الرابعة تقود الأهلي لفوز أول على الزمالك في نصف نهائي الدوري ساعة | كرة سلة
مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول نقاط أدت لقرار الإدارة بتجميد الاستثمار في مصر ساعة | الكرة المصرية
نفاد 95% من تذاكر الأهلي.. توضيح من تذكرتي بشأن حجز نهائي كأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة