رومانو: شو يوقع على عقده الجديد مع مانشستر يونايتد

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن توقيع لوك شو ظهير أيسر مانشستر يونايتد على أوراق عقده الجديد.

لوك شاو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ويمتد العقد الجديد إلى شهر يونيو عام 2027.

وتم التوصل للاتفاق الشفهي على تجديد التعاقد خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح رومانو أن شو لم يكن يدرس خيارات أخرى، بل كان يرغب في البقاء دائما.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير يوم الجمعة إن اللاعب الإنجليزي صاحب الـ27 عاما سيجدد تعاقده مع يونايتد لأربع سنوات مقبلة.

وكان تعاقد لوك شو الساري مع يونايتد يستمر حتى صيف عام 2024.

وانضم لوك شو إلى يونايتد قادما من ساوثامبتون في صيف عام 2014 مقابل 30 مليون جنيه إسترليني آنذاك.

ومنذ ذلك الحين خاض لوك شو مع يونايتد 248 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع 28 آخرين.

ويتألق لوك شو خلال الموسم الجاري مع يونايتد تحت إمرة مدربه إريك تين هاج وشارك في 35 مباراة وسجل خلالهم هدفا وصنع ستة أخرين.

وأجاد لوك شوك اللعب كقلب دفاع بالإضافة كظهير أيسر مع تين هاج.

وتوج لوك شو مع يونايتد بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مرتين، ومرة لكل من كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.