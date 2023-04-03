تقرير: بوتر يرفض تدريب ليستر سيتي

رفض جراهام بوتر العودة للتدريب سريعا من بوابة ليستر سيتي، حسب تأكيدات شبكة "Talk Sport".

وأعلن تشيلسي بشكل رسمي في وقت سابق أمس الأحد رحيل جراهام بوتر المدير الفني للفريق الأزرق.

على الجانب الآخر، رحل براندن رودجرز عن تدريب ليستر سيتي أيضا.

وبحسب "Talk Sport"، فإن بوتر رفض العودة للتدريب سريعا رغم إعجاب ليستر سيتي بالمدرب منذ فترة طويلة.

وتولى جراهام بوتر تدريب تشيلسي في شهر أكتوبر الماضي خلفا للألماني توماس توخيل.

وقاد جراهام بوتر تشيلسي في 31 مباراة، حقق خلالها 12 انتصار وتعادل 8 مرات وخسر 11 مرة.

على الجانب الآخر، تولى رودجرز تدريب ليستر سيتي في 27 فبراير 2019 خلفا لكلود بويل.

حقق ليستر سيتي 96 انتصارا تحت قيادة رودجرز و37 تعادل وتلقى 71 هزيمة.

سجل لاعبو ليستر سيتي تحت قيادته 362 هدفا واستقبلوا 271 هدف.

وفاز ليستر سيتي تحت قيادة رودجرز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه والدرع الخيرية.