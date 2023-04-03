سحب تنظيم كأس العالم للشباب تحت 17 عاما من بيرو

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 17:58

كتب : FilGoal

كأس العالم للشباب تحت 17 عاما

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سحب تنظيم كأس العالم تحت 17 عاما من بيرو.

وجاء قرار فيفا بعد اجتماع مع الاتحاد البيروفي وبسبب عدم قدرة بيرو على الوفاء بالتزاماتها لاستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة.

وقرر فيفا أنه لا يوجد الآن وقت كاف لتأمين الاستثمار المطلوب واستكمال العمل الضروري مع حكومة بيرو قبل موعد بدء البطولة.

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ووجه الاتحاد الدولي الشكر للاتحاد البيروفي وأكد أنه يظل منفتحا على تنظيم مسابقة في بيرو في المستقبل.

ومن المنتظر أن تقام البطولة خلال الفترة من 10 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في انتظار الإعلان عن المستضيف الجديد.

وتتأهل المنتخبات التي ستتواجد في المربع الذهبي لبطولة إفريقيا تحت 17 عاما إلى المونديال.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر في وقت سابق سحب تنظيم كأس العالم للشباب تحت 20 عاما من إندونيسيا بسبب رفض استضافة إسرائيل.

كأس العالم للشباب تحت 17 عاما
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