"يلعبون دور الضحية".. تيباس يرد على بيان برشلونة

رد خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا بشكل غير مباشر على بيان نادي برشلونة الأخير.

ونشر برشلونة بيانا ناريا عبر موقعه الرسمي يطلب من تيباس الاستقالة بعد تقديم أدلة خاطئة للمدعي العام فيما يخص قضية خوسية نيجريرا.

وكشفت صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية اليوم الاثنين فإن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري قدم للمدعي العام أدلة خاطئة في قضية نيجريرا.

وقال تيباس عبر حسابه الشخصي في تويتر تعليقا على ما قيل في "La Vanguardia" وبعد بيان برشلونة: "مجددا، أخبار "La Vanguardia" خاطئة، والدليل موجود في الخبر ذاته. الوثيقة ليست خاطئة، ونحن لا نتهم أحدا. كل شيء خاطئ لكنهم يلعبون دور الضحية".

L’annonce de @lavanguardia est fausse et la preuve se trouve dans le texte, le document n’est PAS faux, de plus nous n’accusons personne. Tout est faux, c’est de l’auto- victimisation. 🤥🤥 https://t.co/tp0t4LXQAv — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 3, 2023

وشدد أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق على خطورة وضع برشلونة في قضية نيجريرا.

وتحقق السلطات الإسبانية في قضية فساد محتملة بعد تقاضي إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق مبالغ مالية ضخمة من برشلونة على مدار 17 عامًا.