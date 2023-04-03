"يلعبون دور الضحية".. تيباس يرد على بيان برشلونة

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 17:04

كتب : FilGoal

خافيير تيباس

رد خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا بشكل غير مباشر على بيان نادي برشلونة الأخير.

ونشر برشلونة بيانا ناريا عبر موقعه الرسمي يطلب من تيباس الاستقالة بعد تقديم أدلة خاطئة للمدعي العام فيما يخص قضية خوسية نيجريرا.

وكشفت صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية اليوم الاثنين فإن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري قدم للمدعي العام أدلة خاطئة في قضية نيجريرا.

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وقال تيباس عبر حسابه الشخصي في تويتر تعليقا على ما قيل في "La Vanguardia" وبعد بيان برشلونة: "مجددا، أخبار "La Vanguardia" خاطئة، والدليل موجود في الخبر ذاته. الوثيقة ليست خاطئة، ونحن لا نتهم أحدا. كل شيء خاطئ لكنهم يلعبون دور الضحية".

وشدد أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق على خطورة وضع برشلونة في قضية نيجريرا.

وتحقق السلطات الإسبانية في قضية فساد محتملة بعد تقاضي إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق مبالغ مالية ضخمة من برشلونة على مدار 17 عامًا.

برشلونة الدوري الإسباني خافير تيباس
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