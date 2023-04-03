"عليه أن يستقيل".. بيان ناري من برشلونة ضد تيباس بسبب "الأدلة الكاذبة"

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 16:39

كتب : FilGoal

نيجريرا - لابورتا

نشر برشلونة بيانا رسميا بخصوص التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية خوسيه نيجريرا.

وكشفت صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية اليوم فإن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري قدم للمدعي العام أدلة خاطئة في قضية نيجريرا.

وجاء بيان برشلونة الرسمي كالتالي:

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بالنظر إلى خطورة المعلومات التي ظهرت اليوم الاثنين في "La Vanguardia" والتي يرتبط فيها رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس بأنه المنفذ في تقديم أدلة كاذبة إلى مكتب المدعي العام لإدانة نادينا، يرغب نادي برشلونة في التعبير عن غضبه الشديد. والسخط والتعب.

لهذا السبب، نطلب بشكل عاجل من رئيس رابطة الدوري الإسباني الظهور علنا لتقديم تفسيرات، بخلاف التغريدة التي أرسلها السيد تيباس عند الفجر، وهو يفر من الاستوديو ومعه تهديد خطير.

نحن كنادي برشلونة، كما قال الرئيس جوان لابورتا في الأسابيع الأخيرة، يشعر وكأنه ضحية إعدام إعلامي بسبب أحداث لم تحدث: برشلونة لم يشتر حكاما أبدا.

شارك عدد قليل من وسائل الإعلام وصناع الرأي في هذه المضايقات بنوايا سيئة إلى حد ما ، ومع قيام الليغا وراء الكواليس بتأجيج النار ضد نادينا ، بمساهمات من رئيسها ذهبت في اتجاه واحد فقط: محاولة إدانتنا. أمام الرأي العام من قبل للحكم على الحقائق.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها رئيس الليجا كل آلياته الإعلامية لتفجير نادي برشلونة ، لكن بصرف النظر عن هرائه المعتاد ، لم يكن بإمكاننا أبدا أن نتخيل أنه كان سيحاول تجريم نادينا بأدلة كاذبة.

الأخبار التي نشرتها "La Vanguardia" اليوم خطيرة للغاية لدرجة أنها يجب أن تنبه جميع أندية الدوري بسبب الممارسات التي لا تتناسب مع المهام المنسوبة إلى رئيس الليجا

فقط لهذه الحقيقة، المتعلقة بإسناد وظائف لا تناسبه، وإن كان ذلك أيضا بدافع الكرامة والاحترام لرئاسة لاليجا، ينبغي أن يستقيل السيد تيباس من منصبه. ومع ذلك، وإدراكا منه لهوسه باضطهاد نادي برشلونة وإظهار نفوره وكراهيته الواضحة تجاه نادينا ، فإننا نفهم أن الرئيس الحالي سوف يستمر في سلوكه المتمثل في الاستمرار في إيذاء نادينا.

وشدد أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق على خطورة وضع برشلونة في قضية نيجريرا.

وتحقق السلطات الإسبانية في قضية فساد محتملة بعد تقاضي إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق مبالغ مالية ضخمة من برشلونة على مدار 17 عامًا.

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