مؤتمر مدرب تشيلسي الجديد: إنه يوم حزين للغاية.. كانت 12 ساعة صعبة لـ بوتر وعائلته

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 15:28

كتب : FilGoal

برونو سالتور - تشيلسي

أبدى برونو سالتور المدير الفني المؤقت لـ تشيلسي، حزنه بسبب إقالة جراهام بوتر من تدريب الفريق.

ويتولى سالتور المهمة مؤقتا في تشيلسي بعد أن كان عضوًا في الجهاز الفني لـ بوتر في برايتون ثم البلوز.

وقال سالتور في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليفربول غدًا الثلاثاء: "تحدثت مع جراهام منذ 5 دقائق، لقد كانت 24 ساعة صعبة علينا سواء الجهاز الفني أو عائلاتنا، الآن علينا التعايش مع هذا الوضع".

وعما إذا كان قد تردد في قبول المهمة، أجاب: "أنا هنا الآن، وهذا لأن جراهام والنادي اعتقدا أنها الخطوة المناسبة".

وعن رد فعل اللاعبين لنبأ الإقالة: "لم أر اللاعبين بعد، لدينا جلسة هذا المساء. نحن جميعا مسؤولون عما حدث ونرغب في التركيز على مباراة الغد".

وعن استعداده لإكمال المهمة حتى نهاية الموسم، أجاب: "تحدثت إلى الملاك وقد أظهروا دعمهم. أنا مركز على مباراة الغد".

وأضاف: "هذا شيء لا أستطيع السيطرة عليه، تركيزي منصب فقط على الأمور تحت سيطرتي"ِ.

وشدد: "إنه يوم حزين للجهاز الفني لأن جراهام وبيلي هما مدربان رائعان وشخصان مميزان. لكن يجب أن أتحلى بالاحترافية لكي نستعد بأفضل طريقة ممكنة للمباراة".

وأكمل: "اللاعبون يشعرون بالحزن لأنهم يعرفون المستوى الإنساني لـ جراهام".

واعترف: "كانت لحظة صعبة على مختلف المستويات، يتوجب عليّ التعامل الآن مع المؤتمر الصحفي، اللاعبين، العلاقة مع جراهام وبيلي وكيف يؤثر ذلك على عائلتيهما. كانت 12 ساعة صعبة للغاية".

وعن مواجهة يورجن كلوب المرتقبة: "أكن عشقًا كبيرًا لـ يورجن. إنهم يمرون بموسم صعب لكنهم يمتلكون لاعبين كبار، نحتاج إلى أن نكون جاهزين".

وأتم: "بدأت التدريب لتوي ولكني مدعوم بخبرة 24 عامًا في كرة القدم، أشعر أنني قادر على مساعدة اللاعبين خصوصًا الشبان".

برونو (42 عامًا) سبق له اللعب في صفوف إسبانيول وألميريا وفالنسيا، ثم قضى آخر 7 سنوات من مسيرته في صفوف برايتون.

وعقب اعتزال بات برونو مدرب التطوير في الجهاز الفني لـ برايتون، ثم صار مساعدًا لـ بوتر في تشيلسي.

ويحتل تشيلسي المركز 11 في الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثامن.

ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي
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