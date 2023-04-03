مؤتمر كلوب: لست خائفا من الإقالة.. وهذا موقف لويس دياز وتياجو من لقاء تشيلسي

لا يشعر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالقلق على منصبه بعد النتائج السيئة التي يقدمها فريقه هذا الموسم.

ليفربول سيخرج نهاية الموسم بلا بطولات، لكنه يسعى للحاق بمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "لست خائفا من الإقالة، لا داعي للخوف، أنا مدرك لحقيقة أنني مستمر في تدريب ليفربول بسبب ما فعلته الماضي، وليس بسبب ما فعلناه هذا الموسم".

وأضاف "مالكو ليفربول أذكياء، إنهم يعرفون الوضع. إذا كان هذا هو موسمي الأول، لكان الأمر مختلفًا بعض الشيء".

وتابع "أنا مستمر مع ليفربول، لكن علينا أن نحل مشاكلنا. لا يمكننا الاستمرار في تقديم هذا الأداء المتباين من وقت لآخر. أشعر بخيبة أمل حقًا لأننا نفعل هذا ولكنه يحدث. علينا أن نجد طريقة للخروج من هذ الوضع".

وتحدث كلوب عن إقالة تشيلسي لجراهام بوتر وإقالة ليستر سيتي لبراندن رودجرز يوم الأحد، موضحا "ماذا يمكنني أن أقول في هذا العالم المجنون".

وواصل "أعتقد أن 12 إقالة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم عدد مزعج، لكن هناك توقعات لكل إدارة من المدرب والفريق، إذا لم تصل إليها فعليك قبول القرارات".

كلوب الذي خسر على يد مانشستر سيتي يوم السبت بنتيجة 1-4 ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، يستعد لملاقاة تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة.

وعن إمكانية مشاركة العائد من الإصابة لويس دياز ضد تشيلسي، أوضح الألماني "لا.. إنه غير متاح. دياز يتدرب معنا لكنه غير مستعد لهذه المباراة".

وأكمل "علينا التحلي بالصبر معه. من غير المرجح أن يشارك ضد أرسنال الأسبوع المقبل، لكن سيعود بعد ذلك".

اللاعب الكولومبي يغيب عن ليفربول منذ شهر أكتوبر الماضي بعد أن أجرى عملية جراحية في الركبة.

وأتم "تياجو ألكانتارا تدرب معنا يوم الأحد، وهو أمر جيد، لكنه ليس متاحا لمباراة تشيلسي بالطبع".

ويغيب الدولي الإسباني منذ فبراير الماضي بسبب الإصابة.